Zagrepčanku prevario majstor, opelješio je za 40 eura: Odvjetnica objasnila što može napraviti

Autor: Ivana Jurišić

Zove me neki dan prijateljica sva nervozna. Procurila joj cijev u kuhinji, a kada je nazvala majstora, umjesto da riješi problem, on je stvar još pogoršao. Uzeo joj 40 eura samo za izlazak na teren. Nakon deset minuta u njezinom stanu, nije uspio izvaditi ni ladicu od kuhinje kako bi došao do cijevi, a kamoli da bi išta popravio.

“Na kraju svega, još mi se i ladica sad slabo zatvara jer mi se čini da je nešto pokvario”, priča ona meni.

Da nije bila doma sama s bebom, kaže kako bi mu nešto bila i rekla. Ovako joj nije bilo ugodno svađati se s duplo većim muškarcem dok joj nema nikoga doma.

‘Voljela bih da mi se nije javio na telefon’

“Tako sam ostala bez 40 eura, a cijev mi je na kraju riješio susjed. Nije mi ništa ni naplatio”, jada se ona.

Lošeg majstora je našla u oglasniku, a on je bio tek četvrti koji se uopće udostojio doći.

“Sad bih voljela da se ni on nije javio na telefon, barem bi mi bilo ostalo 40 eura u džepu”, žali se.

Ona nije jedina koja ima problema s nalaženjem majstora otkako je Hrvatska ušla u EU. Naime, otkako smo se pridružili zajedničkom tržištu 2013. godine, mnogi majstori su otišli u Njemačku ili Austrije gdje mogu zaraditi i nekoliko puta više nego u našoj zemlji. One koji su ostali, plaćamo kao suho zlato, osobito ako su dobri.

Ugovorom može biti određeno i drugačije

Što napraviti kada vam majstor ne napravi svoj posao, a uzme novac, pitali smo odvjetnicu Natašu Kovar Ričko.

"Naplaćuje se ako je tako dogovoreno, a to je u sudskom postupku stvar dokazivanja. Sam zakon ne predviđa naplatu samog dolaska, no za radove je dakako drugačije i ako je nešto od radova izvršeno to načelno treba platiti.









Ugovorom može biti određeno i drugačije plaćanje, kao i npr. penali za kašnjenje i slično. Za slučaj štete za koju odgovara izvođač, stranka (naručitelj) je ovlaštena potraživati naknadu štete, a da li će to biti putem umanjenja cijene, raskida ugovora, postupka za naplatu štete i slično ovisi o tome je li sklopljen ugovor i što je u njemu predviđeno", objašnjava Kovar Ričko dodajući da se u slučajevima kad nema ugovora primjenjuju odredbe zakona o obveznim odnosima kao i opći propisi.









“Po tome je onaj koji je nanio štetu drugom, dužan tu štetu naknaditi, dok će se odgovornost za štetu kao i njena visina utvrđivati u za to predviđenom sudskom postupku”, zaključuje odvjetnica.