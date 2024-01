Zagrepčanka se javila na oglas za kuharicu, neki ljudi su baš zgroženi: ‘Katastrofa’

Autor: Z.S.

Hrvatski zavod za zapošljavanje proveo je godišnju analizu tržišta rada te objavio listu deficitarnih i suficitarnih zanimanja. Zanimljivo, u top pet najtraženijih zanimanja u prošloj godini našli su se prodavač, konobar, kuhar, skladištar i vozač, koji se u odnosu na 2022. sa šestog popeo na peto mjesto i tamo zamijenio zanimanje knjigovođe. A nakon što smo provjerili kako izgleda potraga za posao konobara, sada samo provjerili situaciju s kuharima.

“Jedno od najtraženijih zanimanja u Hrvatskoj je kuhar pa nas je zanimalo vidjeti kakvi su uvjeti na tom radnom mjestu pa idemo vidjeti”, započela je naša novinarka koja se odmah bacila na posao. Kao prvo zanimalo ju je ima li pauzu na poslu i topli obrok.

“Znači, radite u kuhinji i jedete normalno koliko hoćete i kaj hoćete. Svi imaju gablec. Jede se kad nema posla. Nije nikad tako da si čovjek ne može pojesti”, rekli su joj iz jednog restoran. “Pa ako bi, s kim se dogovorim, normalno da bi se kod mene jelo preko dana, a navečer se jede u lokalu”, kazali su joj u drugom restoranu.

Visina plaće

“Gospodična, pauzu imate kako si ju napravite. Radno vrijeme vam je šest sati. Znači ujutro od 10 do 16 i navečer od 16 do 22. u dvije smjene se radi. Topli obrok? Kakav topli obrok, kakvo je to pitanje. Radite u kuhinji. Jeste kuharica? Pa jedemo svi. Bog vas blagoslovio. Pa ne možete raditi u kuhinji i nositi si salamu od doma ili iz dućana. Pa ja bih se ubio odmah”, poručili su joj iz trećeg. Nakon toga raspitala se o onome što sve najviše zanima – visini plaće.









“Zovemo na razgovor pa se tamo onda dogovorimo za neku i onda vidimo. Dečki vide koliko vi znate i kažu super, ovo ono, i onda mi dogovorimo i s vama plaću. Uglavnom za neke probe ono to možete računati na nekih šest eura po satu za za probu”, dobila je prvi odgovor.

“Pa plaća je za tih pet sati rada, predsezonu, postsezonu, 1500 eura, a u ljeti 1700. Stan i hrana normalno to ja plaćam”, glasio je drugi. “Ovisi o iskustvu, o znaju, o trudu. Ima puno faktora, ali plaće su inače dobre”, treći je odgovor, a na video objavljenom na Tik Toku portala Dnevno stigle su i reakcije.

Reakcije

“Katastrofa i uvjeti i plaća”, “Jadna je država kad su najtraženiji postovi kuhar, konobar i čistačica”, “Jbt 6 sati radno vrijeme, ima pauza i gablec. U moje vrijeme tad si se tek zalaufao na radnu temperaturu, ali zato mi nismo imali tak debele guzice i usluga je bila brza…”, “Pitaj za slobodni dan u tjednu, ne samo za kuhare nego za sve..pliz”, “Po pravilu pola sata mora biti pauze za gablec”, glase neki od komentara.









Kuhari u restoranima, inače, obavljaju raznolike zadatke kako bi osigurali glatko funkcioniranje kuhinje i pružili vrhunski kulinarski doživljaj gostima. Jedan od ključnih aspekata njihovog posla je priprema jela prema jelovniku restorana. To uključuje planiranje, pripremu, kuhanje i serviranje hrane prema visokim standardima kvalitete i prezentacije. Kuhari su odgovorni za pravilno doziranje i miješanje sastojaka, pažljivo prateći recepture kako bi svako jelo imalo željeni okus, teksturu i izgled.

Uz pripremu jela, kuhari imaju ključnu ulogu u upravljanju inventarom i naručivanju namirnica. Oni su odgovorni za praćenje stanja zaliha, provjeru svježine namirnica te organizaciju i pohranu namirnica na siguran i higijenski način. Planiranje jelovnika, uzimajući u obzir sezonske promjene i preferencije gostiju, također je važan aspekt posla kuhara.

Dodatno, kuhari su često uključeni u vođenje kuhinjskog tima. To podrazumijeva delegiranje zadataka, nadzor nad radom pomoćnog osoblja, kao i suradnju s drugim sektorima restorana, poput poslužitelja, kako bi osigurali usklađenost i ravnotežu u radu cijelog restorana. Kroz svoj rad, kuhari pridonose atmosferi restorana te često doprinose inovacijama i kreativnosti u jelovniku, dajući jedinstveni pečat gastronomskom doživljaju.