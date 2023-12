Zadranka otkrila tajnu jeftinog blagdanskog ručka: ‘Stalno sam radila ovu grešku, skupo me koštala’

Autor: Ivana Jurišić

Nezavisni hrvatski sindikati danas su na zagrebačkoj Splavnici predstavili božićnu potrošačke košarice za tročlanu obitelj. Prema njihovom izračunu najskuplja blagdanska košarica s bakalarom i odojkom ove godine iznosi 417 eura, srednja je 176 eura, najskromnija je 98 eura. Košarica obuhvaća Badnjak, Božić, blagdan sv. Stjepana, Staru i Novu godinu, a u odnosu na prošlu godinu najskuplja je košarica poskupjela za 21 posto, srednja 15 posto, a najskromnija devet posto.

U Dalmaciji će na popisu za kupovinu obvezno biti bakalar. Recepti se prenose s koljena na koljeno, a generacije Dalmatinaca su navikle da posta nema bez bakalara. Iako svaka obitelj ima svoj recept, neka pravila vrijede za sve. Bakalar se dva-tri dana prije priprave mora namočiti u hladnoj vodi. Ostavite ga u hladnoj mračnoj prostoriji, a vodu mijenjajte svaki dan. Bakalar poslije treba prokuhati u posoljenoj vodi 45 minuta.

Cijena do 60 eura po kilogramu

Što ćete poslije raditi s njim, ovisi o kuharu. Moja majka ga je uvijek spremala na brudet, s krumpirom, lukom, maslinovim uljem, peršinom, slatkom paprikom, češnjakom i vinom. Koliko se sjećam nije joj nikada loše ispao i uvijek smo ga jeli poslije i na Božić.

U trgovinama se bakalar može naći za 40 eura po kilogramu, dok ćete onaj kvalitetniji na tržnici platiti i 60 eura. Cijena mu je uvijek bila visoka i za dublji džep, ali nikad nije bio skuplji nego ove godine.

Za one koji nemaju novaca za sušeni norveški bakalar, uvijek postoji alternativa. Ako se baš ne želite odreći bakalara, u trgovinama možete naći filet crnog bakalara za oko 17 eura po kilogramu ili već gotovi bakalar bianco koji se može naći za 20 eura po kilogramu.

“Dugo godina smo spremali bakalar na brudet jer je to bila tradicija, dok nisam jedne godine slučajno probala bianco kod jedne prijateljice i sada kupujemo samo njega. Nisam sigurna da prođemo jeftinije jer ga kupimo i dva puta više nego suhoga”, rekla nam je jedna Zadranka.

Najskuplji bakalar u Europi

Za one koji na Badnjak žele nešto drugačije, na ribarnici se oslić prodaje za 15 eura po kilogramu, dok brancin dođe 20 eura. Za nešto povoljniji Badnjak tu je crveni bodečnjak bez glave i utrobe koji se na ribarnici može naći za nešto manje od 10 eura.









Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever kaže da bakalar plaćamo najskuplje u Europi, te čak i zemlje koje su znatno udaljenije nego mi od Norveške imaju jeftiniji bakalar od nas.









“Hoće li ljudi zamijeniti nešto od ovoga skupoga nečim jeftinijim, ne znamo, ali je činjenica da oni koji su do sada mogli sebi priuštiti bakalar ili odojak to će moći i dalje. Ljudi s manjim primanjima to nisu mogli ni ranije, pa neće moći ni sada, ove godine pogotovo”, zaključuje Sever.