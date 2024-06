Zabrinjavajuće je što se događa s voćkom od koje žive mnogi Hrvati: ‘Ovo nije dobar znak’

Autor: M.P.

Nasadi mandarine bi u ovo vrijeme u dolini Neretve bili zeleni, no od Metkovića, preko Opuzena pa do Ploča zavladalo je žutilo. Zabrinuti proizvođači su poslali fotografije Agroklubu i upozoravaju da požutjelo lišće brzo opada, grane se suše i pucaju. Žutilo se počelo primjećivati još u veljaču nakon rezidbe.

“Sigurno je da znak nije dobar. Biljka se prvo rješava lista kada joj nije dobro”, komentira pojavu dopredsjednik Hrvatske voćarske zajednice Neven Mataga, poznati uzgajivač agruma.

Smatra da bi uzrokom mogle biti klimatske promjene, odnosno odraz stabala na toplinu, sve veći salinitet, manjak oborina pa i saharski pijesak zbog kojeg je na ovom području 2,3 dana bila doslovno sumaglica od pijeska.

Mataga pesimističan: Za tri godine prepolovit će se broj nasada

Mataga dodaje i da ima jako puno nasada kod kojih nisu obavljene sve agrotehničke mjere. Od toga da u nekima nije obavljena gnojidba ili zaštita te da nisu u sustavu navodnjavanja do činjenice da ima i jednostavno napuštenih parcela. “Pod mandarinama je 2.200 hektara, ali je iz ARKOD-a izbačeno više od 700 hektara. I to ne znači samo da su ispali iz sustava potpora. Te se površine ne mogu osigurati, ne može se potpisati ugovor o otkupu, uzeti sredstva za zaštitu bilja i ljudi ih iz očaja ostavljaju”, upozorava na situaciju koja mu je, ističe, potpuno neshvatljiva jer ljudima traže “papire” do kojih oni ne mogu doći.

Stav proizvođača je da su ti ljudi u regularnom posjedu jer su u katastru upisani kao aktivni posjednici zemljišta, no Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja isto ne prihvaćaju. “Država je otpisala te nasade što je van svake pameti!”, ogorčen je.

Pojava žutila dodaje, moguća je i zbog izostale gnojidbe jer su zadnjih 3-4 godine ljudi “na granici” s mandarinom. Otkupna cijena ne prati proizvodnu, a ako nema računice, ide se u uštedu, ponajviše na gnojidbi i zaštiti, i događa se što se događa. “Ove godine će biti uspjeh ako budemo imali 40 posto od normalnog uroda”, pesimističan je Mataga koji strahuje i da će za 3-4 godine broj nasada biti prepolovljen, a Hrvatska prestati biti samodostatna s mandarinom.









Navodno već uzeti uzorci

Dopredsjednik HVZ-a otkriva i još jednu neshvatljivu odluku. Premda je i limun agrum, nije u sustavu poticaja. Nada se da će novi ministar poljoprivrede Josip Dabro shvatiti problem i kako obećava izaći na teren, ali pritom sjesti razgovarati sa “stvarnim” proizvođačima.

“Da se neće ponoviti, kako je bilo proteklih godina, da dođe s politikom, ufotka se s probranima i zaključi da je sve super”, ljutit je Neven Mataga koji je još zimus prozvao bivšu ministricu Mariju Vučković.

Vezano uz stanje požutjelih nasada, djelatnici Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu navodno su već uzeli uzorke kako bi se utvrdio uzrok otužnog stanja.