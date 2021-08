ZA VIŠE OD DUPLO NARASTAO BROJ KORISNIKA POPULARNE APLIKACIJE: Uberom besplatno do cijepljenja u šest gradova

Autor: Ivana Jurišić

Podaci Ubera pokazuju kako je u pet hrvatskih gradova – Zagrebu, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku, broj vožnji međunarodnih turista u srpnju narastao za više od duplo (gotovo 250 posto) u odnosu na lipanj, piše portal SEEbiz.eu. Povećanje broja vožnji stranih korisnika rezultat je popuštanja epidemioloških mjera te povećanog broja stranih turista koji trenutno boravi u Hrvatskoj, a koji koriste usluge Ubera.

Među stranim korisnicima Ubera u Hrvatskoj najčešći su turisti iz Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Francuske. Nakon toga slijede turisti iz Njemačke, Nizozemske i Poljske, pokazuju podaci za srpanj 2021.

“Uspjeh kampanja za cijepljenje u Europi i zemljama u ostatku svijeta omogućio je povratak mobilnosti u gradovima, kako hrvatskih, tako i inozemnih korisnika. Tome u prilog idu i najnoviji podaci iz srpnja koji pokazuju da se dominantan broj Uber vožnji odvija u turističkim središtima diljem Jadrana, što znači da je sezona donijela značajnu aktivnost ne samo u turističkom, nego i prometnom sektoru. Uber kao kompanija s optimizmom gleda na ove ohrabrujuće podatke. I dalje ulažemo snažne napore da svoje usluge pružamo uz zadržavanje najviših sigurnosnih standarda, kako za vozače, tako i za korisnike Ubera”, rekla je Giovanna D’Esposito, generalna menadžerica Ubera za jugozapadnu Europu.

Općenito govoreći, Uber bilježi povećanje prometa u Hrvatskoj od lipnja, a vrhunac je zabilježen tijekom srpnja kada je turistička aktivnost stanovništva i stranih gostiju bila najveća u dosadašnjem dijelu godine. Najviše zahtjeva za vožnju od stranih korisnika zabilježeno je u Zadru. Nakon toga slijede Dubrovnik, Split i Rijeka.

Među korisnicima u Hrvatskoj, uključujući i one koji dolaze iz inozemstva, Uber je percipiran kao sigurna opcija za pružanje usluga prijevoza. Kompanija je nedavno omogućila besplatne vožnje do i od lokacija za cijepljenje u šest gradova, i tako dala svoj doprinos borbi protiv pandemije koronavirusa. Korisnici Ubera u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Zadru, Rijeci i Puli do 31. kolovoza moći će putovati besplatno do i od lokacija za cijepljenje. Da bi ostvarili besplatnu vožnju, trebaju samo unijeti promotivni kod “CIJEPISE” u svoju Uber aplikaciju, koja će potom automatski iskoristiti dvije besplatne vožnje u vrijednosti do 45 kuna za putovanje do centara za cijepljenje.

Osim o korisnicima, Uber brine i o svojim partnerima vozačima, kojima je distribuirano 950 higijenskih paketa s maskama, rukavicama, dezinfekcijskim gelovima i sprejevima. Kako bi osigurali odgovorno i sigurno korištenje usluga u svakom trenutku, Uber je svoju aplikaciju implementirao kontrolni popis putem kojeg vozači i korisnici mogu potvrditi da poštuju sve sigurnosne mjere prije spajanja na platformu.