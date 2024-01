Za ovih 10 poslova definitivno ne vrijedi poslovica ‘bez diplome nema kruha’

Autor: Dnevno.hr

Stupanj obrazovanja nekoć je zaista pružao mogućnost boljeg zaposlenja ili veće plaće. No, današnja vremena pružaju brojne mogućnosti pa tako i povratak u školske ili fakultetske klupe kako bi se promijenila karijera i tako napravio značajan zaokret u životu.

Istovremeno, troškovi visokog obrazovanja postalisu visoki, a zahtjevi koji se s katedri postavljaju pred studente preveliki. Stoga ne čudi da mnogi ljudi traže način kako pronaći nešto za sebe i bez fakultetske diplome, a pritom i solidno živjeti. Prema pisanju Best Lifea postoje poslovi koji mogu donijeti značajnu zaradu i bez vrijednog papira o završenom visokom obrazovanju.

Kreativnost i odgovornost

Brojne se kompanije oslanjaju na radnike u službi za korisnike kako bi odgovorile na pitanja svojih klijenata, riješile njihove probleme ili naprosto poboljšale svoj imidž. U Americi se raspon plaća na ovim poslovima kreće između 52.200 i 71.700 dolara, odnosno 47.454 i 65.182 eura.

Oni koji više preferiraju umjetnost umjesto razgovora s ljudima te razmišljaju vizualno, a ne apstraktno, mogli bi se zadovoljiti karijerom grafičkog dizajnera. Prosječne se plaće “preko bare” za ovaj posao kreću od 58.130 do 97.850 dolara (od 52.845 do 88.954 dolara).

Nekakva mješavina ta dva posla je organiziranje događaja. Klijenti i njihovi gosti moraju biti maženi i paženi, a sve treba biti precizno, atraktivno i lijepo. Za takav posao je moguće dobiti između 60.759 i 101.000 dolara (55.235 i 91.818 eura).

Influenceri i kreatori sadržaja

Pravu raskoš svog talenta, znanja, sposobnosti i mogućnosti na društvenim mrežama pokazuju influenceri, odnosno osobe koje svojim uratcima žele utjecati na druge. U Sjedinjenim Državama oni mogu ostvariti zaradu između 65.098 i 104.100 dolara (od 59.180 do 94.636). No, većina influencera radi i dodatne poslove, kako bi mogli pokriti sve troškove.

Sličan, ali puno odgovorniji posao rade voditelji društvenih mreža. Njihov je zadatak stvoriti i promovirati pojedine brendove online. Češće se zapošljavaju putem tvrtki, jer tako eliminiraju financijski rizik s kojim se suočavaju influenceri. To im donosi i nešto već prihode, u prosjeku između 64.370 i 113.000 dolara (58.518 i 102.727 eura).









Još odgovorniju zadaću imaju virtualni asistenti. Oni zapravo mogu biti bilo što, od knjigovođa, organizatora putovanja ili događaja do blogera i voditelja društvenih mreža. Zbog svoje raznovrsnosti, ali i velikog raspona plaća, koji se kreće između 74.660 i 123.180 dolara (67.872 i 111.981 eura), ovo je bio najtraženiji od poslova za koje nije potrebna diploma u SAD-u.

Kreativnost i raznovrsnost podrazumijeva i posao kreatora sadržaja na online platformama. No, zarada ovdje, kao i kod “influencanja” ovisi o privlačenju publike raznim sadržajima na različitim platformama, poput Only Fansa. Na taj se način u Americi može zaraditi između 115.730 i 128.500 dolara (105.209 i 116.818 eura).

Najplaćeniji posao je najzabavniji

S rastom društvenih mreža i online platformi, tržište marketinga je eksplodiralo. Tako specijalisti za marketing i bez diplome mogu zaraditi između 72.620 i 142.450 dolara (66.018 i 129.500 eura).

Vrlo visok potencijal za zaradu ostvaruju “freelance”, odnosno slobodni pisci. Posao je to koji pruža fleksibilnost, kreativnost, mogućnost rada na daljinu, ali i manjak fiksnih rokova. Za takav posao je u Americi moguće zaraditi u prosjeku između 60.990 i 156.000 dolara (55.445 i 141.818 eura).

Najplaćeniji posao za koji nije potrebna fakultetska diploma je ujedno i najzabavniji. Igranjem videoigara i prenošenjem uživo može se zaraditi od 136.470 do 170.000 eura (od 124.063 do 154.545 eura). No, to ovisi o donacijama, suradnjama s brendovima, prodaji robe, sponzorstvima i drugim izvorima.