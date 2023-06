Za ove trgovine nema odmora nedjeljom: Evo gdje možete u kupovinu kada su svi ostali zatvoreni

Autor: I.G.

Nadolazeća nedjelja 2.7. prva je nedjelja od koje na snagu stupaju nove odredbe Zakona o trgovini prema kojima se rad nedjeljama ograničava na 16 radnih nedjelja godišnje.

Trgovački centri i trgovački lanci već su odredili koje će im nedjelje biti radne, a koje neradne pa smo provjerili na popisu kakva će biti situacija u nedjelju 2.7., koje će trgovine u Zagrebu raditi, a koje neće. Krenimo s trgovačkim lancima.

Kada govorimo o većim trgovačkim lancima koji u metropoli imaju brojne poslovnice, treba naglasiti da je većina njih prilagodila raspored za svaku pojedinu trgovinu.





Konzum

Na ulaznim vratima pojedinih prodavaonica bit će izvješeni plakati o radnom vremenu prodavaonice, kao i o drugoj najbližoj Konzum prodavaonici u slučaju da prodavaonica koju posjećujete ne radi.

Na internetskoj stranici se tako može vidjeti da će ove nedjelje biti otvoreni deseci trgovina Konzuma na području Zagreba. Detaljne informacije o radnim vremenima mogu se pronaći na internetskoj stranici https://www.konzum.hr/trgovine. Od 2.7.2023. dostava i preuzimanje nedjeljama neće biti moguće, najavili su iz Konzuma.

Kaufland

Kauflandove trgovine će ove nedjelje biti otvorene jer su iz trgovačkog lanca najavili da će sve nedjelje tijekom srpnja i kolovoza biti radne, a ostatak neradnih rasporediti će do kraja godine.

Lidl









Lidlove trgovine će nedjeljom biti zatvorene u Zagrebu tijekom cijelog srpnja.

02.07. Zatvoreno

09.07. Zatvoreno

16.07. Zatvoreno

Spar i Interspar

Ove će nedjelje raditi samo Interspar u King Crossu te Spar u Donjem Stupniku.









Plodine

Od zagrebačkih trgovina nedjeljom neće raditi Plodine u Zapruđu, zatim Plodine kod Arene, kod Lesnine East u Jelkovcu, niti u Dubravi na lokaciji Štefanovečki zavoj.

Sve ostale nedjeljom će biti otvorene, a radno vrijeme trgovina u šoping-centrima prilagodit će se odluci centra.

Studenac

Na službenim stranicama za sada nema informacije o zajedničkoj odluci o radu nedjeljom, a radno vrijeme trgovina moguće je provjeriti na internetskim stranicama.

Prehrana

Zagrebački lanac marketa Prehrana ima različito određene neradne i radne nedjelje ovisno o lokaciji poslovnice. Popis radnih i neradnih nedjelja izvješeni su na izlozima trgovina.

Tako će primjerice na Maksimirskoj ulici raditi trgovina na broju 114, a neke druge trgovine duž ove ulice će ove nedjelje biti zatvorene, dok će iduće nedjelje 9.7. na tom potezu primjerice biti otvorena trgovina na lokaciji Šulekova 1. Dakle raspored će ovisiti o situaciji na mikrolokacijama diljem grada.

Zabrana rada nedjeljom odnosi se i na pekare te druge trgovine. Većina kvartovskih pekara u Zagrebu na svojim će izlozima izvjesiti radna vremena.

Trgovački centri su već svi odredili kako će raditi nedjeljama.

City Center One

Prema rasporedu objavljenom na stranicama City Centera One vidi se da ove nedjelje neće raditi.

Supernova

Trgovački centri Buzin, Garden Mall, Cvjetni i Centar Kaptol svoja će vrata nedjeljom imati zatvorena gotovo do kraja ljeta, odnosno do 27. kolovoza.

Westgate

Westgate također neće raditi ove nedjelje. Objavili su da će sve trgovine u centru raditi na iste nedjelje, u srpnju će Westgate raditi 16. i 23.

Avenue Mall

Avenue Mall neće raditi niti jedne nedjelje do rujna.

Point Shopping Center

Point Shopping Center također neće raditi sve do rujna.

Z Centar

Ove nedjelje zato ćete moći u kupovinu u Z centar. Oni će u srpnju raditi 2. i 9.7., dok će Kino, Hall of Game, Z House of Beauty, MiniPolis, Adventure mini golf, Automat klub i kafići i restorani raditi sve nedjelje u srpnju. To se pak ne odnosi na FitStop bar koji neće raditi 23. i 30. srpnja.

King Cross

Drugi izbor je King Cross koji će također raditi ove nedjelje. Odlučili su da će raditi prve dvije nedjelje u srpnju, ostatak ljeta centar će biti zatvoren nedjeljom.

Arena Centar

Trgovine Arena Centra na koje je primjenjiv novi zakon neće raditi nedjeljama tijekom srpnja i kolovoza.