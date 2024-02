Za ove radnike vodi se mrtva trka: Nude im plaću od 2500 eura, ali ima jedna caka

Autor: Dnevno.hr

Godina je tek počela, a sezona nije na vidiku, no to ne sprječava poslodavce da već traže radnike koji će tijekom ljeta odrađivati posao. U oglasima se već traže konobari, kuhari, sobarice, taksisti, animatori, ali najtraženiji su pizza majstori.

Oni praktički mogu birati gdje će raditi. Poslodavci su im spremni dati plaću od 2500 eura, što je u rangu ministarskih prihoda. Iako je potražnja za pizza majstorima velika, ponuda je mala, pa ugostitelji mjesecima traže dobrog majstora pizze.

“Preko oglasa gotovo pa nikako ne možeš naći pizza majstora. Spletom okolnosti, preko prijatelja, poznanika, preko nekoga čuješ da je nezadovoljan, da želi drugačije uvjete, onda osluškuješ njihove probleme i što bi htjeli, onda se prilagođavaš i pokušavaš ga dovesti”, objasnio je za Danas.hr vlasnik jednog zagrebačkog restorana, Ivo Topalović.

Plaća 2500 eura, ali se radi po 9 sati bez slobodnog dana

On je tu u nezavidnoj poziciji, jer se pizza majstori traže uglavnom na obali. Za veću plaću pizza majstori odlaze na obalu. “Neki dan me kontaktirao prijatelj da traže pizza majstore u jednom restoranu. Kaže da je plaća 2500 eura, ali se radi devet sati bez slobodnog dana”, ispričao je pizza majstor Dražen Drljača.

Prosječna plaća pizza majstora u Zagrebu je, za usporedbu, između 1600 i 1800 eura. Mnogi stoga radije idu na obalu, bez obzira na to što se mora raditi više, često i bez slobodnih dana. “Ista je priča svih ljudi koji se javljaju na oglase. Dođe, proba, ode i to je to. Dođe sezona pa ode, dođe zima pa traži više, prođe zima i ode na more. Doslovno svi imamo isti problem”, upozorio je Topalović.

Alen Mrvac s portala MojPosao ističe da je gotovo jednako isplativo peći pizzu, ali i ćevape. Naime, vlada velika potražnja za majstorima roštilja. “Jedno i drugo zanimanje je iznimno traženo na tržištu rada, a plaće im u kontinuitetu rastu i to brže od državnog prosjeka”, tvrdi Mrvac, no sudeći po stanju na tržištu ugostitelji će prije vidjeti nekog ministra u svom restoranu, nego majstora pizze ili roštilja.