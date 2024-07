Za ljetovanje kod njih trebate tisuće eura: ‘Isto je i u Hrvatskoj, pa skuplji su od Maldiva’

Autor: I.G.

Doktor Miroslav Knežević, profesor na Fakultetu za turistički i hotelski menadžment, iznio je zapanjujuće podatke u jutarnjem programu televizije Prva. Uspoređujući cijene turističkih destinacija, Knežević je istakao da je prijevoz do Maldiva znatno skuplji nego do Crne Gore, ali da je smještaj u Herceg Novom postao luksuz za mnoge.

“Kad pričamo o samom smještaju, zaista se može vidjeti jedan trend, ne samo u Crnoj Gori već i u zemljama kao što su Albanija i Hrvatska, gdje dolazi do drastičnog rasta cijena u posljednjih godinu, dvije,” kazao je doktor u emisiji Jutro na televiziji Prva.

Herceg Novi je trenutno među najskupljim destinacijama na Jadranu zahvaljujući rastu elitnog turizma. Cijene za četveročlanu obitelj kreću se od stotinu do nekoliko tisuća eura dnevno, ovisno o vrsti usluge, bilo da je riječ o polupansionu ili punom pansionu. Ugostiteljske usluge su također skuplje nego u ostalim primorskim gradovima, osim u luksuznim destinacijama kao što su Porto Montenegro, Boka i Sveti Stefan.

Kava na spomenutim lokacijama košta do četiri eura, a pivo do osam. Turistički vodič za ekskluzivne destinacije Milica Pejković objasnila je da daleke destinacije postaju sve zanimljivije našim turistima.

Daleke destinacije postaju sve pristupačnije

“Kad usporedimo neke cijene, daleke destinacije postaju sve pristupačnije. Prije otprilike tjedan dana sam jednom paru organizirala putovanje na Maldive gdje su oni dobili “all inclusive” u jednom privatnom resortu koji ima svoju vilu na vodi, bazen i pristup plaži za 5.000 eura. Kad na to dodamo cijenu avionske karte, to može biti od 600 do 1.200 dolara po osobi,” kazala je sugovornica.

Ne samo Maldivi, već i Mauricijus, Sejšeli, Tajland, Kuba postaju sve popularnije destinacije u posljednje vrijeme i na njih možete otići i za 1.400 eura po osobi.

“Svakako da ne možemo reći da je to nešto skuplje od onoga što se plaća u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Kad nije sezona, na nekim tropskim destinacijama kao što su Maldivi, najjeftiniji aranžman koji obuhvaća smještaj i prijevoz može koštati oko 1.400 eura po osobi. Cijena se odnosi na sedam noći,” kazala je Milica Pejković.