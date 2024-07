Vujčić u intervjuu: ‘Ključna je financijska stabilnosti’

Autor: Dnevno.hr

Najdugovječniji guverner HNB-a Boris Vujčić osvrnuo se na dobivanje povjerenja za treći mandat u Hrvatskom saboru te rekao da se prvenstveno koncentrira na svoj posao, a ostalima prepušta da ocijene radi li ga dobro.

“Povjerenje koje sam dobio je očito ocjena da sam dobro radio svoj posao”, rekao je u intervjuu za HRT. Ipak, oporba nije glasovala za novi mandat. Vujčić nije dobio povjerenje SDP-a u čijem je mandatu originalno postao guverner. “Svatko ima pravo imati svoje mišljenje, a ja sam uvijek spreman svoje mišljenje sučeliti s nečijim, tako da je svatko imao pravo glasovati kako god hoće, a sa mnom ima isto mogućnost raspravljati o svemu što ga zanima”, dodao je.

Ono što je obilježilo njegov drugi mandat, bilo je uvođenje eura u hrvatske institucije i novčanike građana. Rekao je da je to najveći projekt u kojem je sudjelovao i “najveća monetarna reforma u Hrvatskoj nakon osamostaljenja i uvođenja nacionalne valute”. “Ono što smo govorili od početka kao najveće prednosti eura su se i realizirale. Znači, euro je doveo do toga da smo uklonili tečajni rizik, koji je bio najveći rizik u hrvatskom financijskom sustavu zbog toga što je Hrvatska izuzetno euroizirana zemlja bila. Tako da je praktički cijelo vrijeme HNB osiguravao kompletan ekonomski sustav, i sektor poduzeća, države i građanstva od tečajnog rizika, održavajući tečaj stabilnim. Zbog toga nismo ni mogli imati puno neovisne monetarne politike, nismo mogli koristiti tečaj kao instrument monetarne politike. Jer da smo pustili tečaj da deprecira, to bi dovelo do dužničke krize. Da smo ga pustili da aprecira značajnije, to bi ugrozilo konkurentnost domaćeg gospodarstva”, pojasnio je Vujčić.

Stoji iza svojeg rada

Na teze o gubitku monetarnog suvereniteta rekao je da one ne stoje. “Mi nismo zapravo ništa izgubili, mi smo jako puno dobili”, dodao je. “Uklanjanje tečajnog rizika koje je dovelo do pada premije rizika zemlje, pada premije rizika hrvatskih poduzeća, nižih kamatnih stopa nego što bi bio slučaj da nismo ušli u eurozonu”, nastavio je.

Ustvrdio je da je Hrvatska dobila sigurniju situaciju u slučaju bilo kakve krize, što se vidjelo tijekom COVID krize kada je dobivena potpora Europske središnje banke. “I kada je Hrvatska narodna banka mogla intervenirati snažno i na tržištu državnih vrijednosnih papira bez da ugrožava tečaj upravo zbog toga što smo već bili na putu prema eurozoni. I vidjeli smo to u krajnjoj liniji nakon ruske agresije na Ukrajinu kada smo isto kroz taj dio krize prošli puno lakše i bolje nego da nismo u eurozoni”, ustvrdio je.Dodao je da su prednosti vidljive ako se usporedi Hrvatsku sa zemljama Europske unije koje nisu u eurozoni poput Mađarske, Češke ili Poljske u kojima se kriza jače očitovala na tečaj i kamatne stope te na stopu inflacije koja je bila viša u tim zemljama.