VUJČIĆ O AFERI U HNB-u: ‘Pričao sam s premijerom, pitao me što se tu događalo’

Guverner Hrvatske narodne banke, Boris Vujčić, večeras je gostovao u Dnevniku HTV-a i govorio o aferi u kojoj se sumnja da je 40-ak zaposlenika HNB-a, pa i on sam, trgovalo obveznicama i dionicama banaka koje HNB nadzire te imalo uvid u povlaštene informacije.

Jeste li se okoristili povlaštenim informacijama za stjecanje dobiti, prvo je pitanje za guvernera HNB-a.

“Nisam, što se mene tiče, ja sam 2001. prodao dionice dvije banke koje sam imao i rukovodstvo HNB-a je tada iniciralo promjene zakona da samima sebi zabrani da imamo dionice banaka i da se njima trguje. Što se drugih zaposlenika tiče, ako itko ima dokaze o trgovini povlaštenim informacijama neka nas o tome obavijesti”, rekao je Vujčić, očitovavši se na aferu koju je objavio Index.

Na pitanje je li to sukob interesa i je li to moralno odgovorno kaže, za to nema dokaza.

“Za to je li bilo sukoba interesa treba se utvrditi da je stvarno bilo trgovanja povlaštenim informacijama. Mi o tome nemamo saznanja, ako itko ima, neka nas o tome obavijesti”, ponavlja.

‘Nismo vidjeli ništa što bi upućivalo na trgovanje povlaštenim informacijama’

Tvrdi da ne zna za 400 transakcija od 10 milijuna kuna.

“Znam o tri za koje su nas pitali i na što smo odgovorili, nismo vidjeli ništa što bi moglo upućivati na trgovanje povlaštenim informacijama, spremni smo apsolutno istražiti. Ako za to postoji indicija, da je netko na tome zaradio novac, neka se dostave podaci”.

Navodi i da se standardi što se tiče središnjih banaka pojačavaju.









“Za 10 godina će biti još jači, različite središnje banke imaju različite propise. U SAD-u najznačajnija središnja banka dopušta rukovodstvu trgovanje dionicama, a neke središnje banke ne dozvoljavaju zaposlenicima da imaju depozite u bankama, Kako spriječiti djelatnika da to ima? Da imate internu banku u HNB-u i da svi zaposlenici depozite imaju u njoj”.

Premijer pitao što se tu događalo

Na pitanje je li netko iz Banskih dvora od njega tražio očitovanje odgovara.

“Ne, ali pričao sam sa svima s kojima sam trebao pričati. I s premijerom. Pitao me što se tu događalo”. Rekao je i da će dati ostavku ako se dokaže da je on trgovao, a ako je to bio netko od zaposlenika, a da to HNB nije znao, to je odgovornost tih pojedinaca.

“Mi kako dobivamo informacije, daju nam se svaka dva dana za po dvoje ljudi, mi ćemo napraviti provjeru, ali neka i netko izvan HNB-a napravi tu provjeru. HANFA U principu to radi”, rekao je Vujčić.