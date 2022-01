VUJČIĆ O AFERI: ‘Ponosan sam na to što sam napravio. Šteta dolazi iz stvaranja halabuke’

Autor: Dnevno.hr

Guverner HNB-a Boris Vujčić govorio je o aferi koja se tiče Hrvatske narodne banke i optužbi da su neki zaposlenici, pa čak i on, trgovali obveznicama.

Kaže, ne vidi da je nešto pogriješio.

“Šteta dolazi iz stvaranja halabuke, to se događa bez dokaza. Mi smo zainteresirani da se sve što prije raščisti”, rekao je.

“Sve što se tiče zakona je uvijek moralno, ono što sam ja napravio, ponosan sam na to što sam 2001. prodao dionice banke koje sam imao”, rekao je i u gostovanju na RTL-u otkrio što će biti ako se ustanovi da je netko od zaposlenika HNB-a trgovao povjerljivim informacijama.

“Izgubit će posao”, konkretan je guverner koji dodaje da nije razmišljao o ostavci.

Kaže i da s premijerom priča od početka te da treba pričekati da se istraga provede.

“Čini mi se da intencija afere da se našteti procesu uvođenja eura, no neće. Nemamo indicije da bi došlo do insajderskog trgovanja, ali ovakvim optuživanjem bez dokaza sigurno nagriza kredibilitet institucije. To je loše za sve”.

Vujčić je komentirao i očekivanja o stopi inflacije:









“Vidjeli smo da je podatak za studeni bio viši od očekivanja, za ovu godinu očekujemo da ćemo vidjeti višu stopu inflacije, no ključno će biti kako će se kretati cijene energenata. Najviše će na stopu inflacije utjecati porast cijena plina i električne energije u travnju. Ako doše do rasta cijene plina od 10 do 30 posto , ocjenjujem da bi stopa inflacije mogla biti od 3,5 do 4 posto”.