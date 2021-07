VRIJEME JE ZA NOVA PUTOVANJA! U Zračnu luku Rijeka vraćaju se Lufthansa, Eurowings i LOT

Autor: D.D.

Iz Zračne luke Rijeka na otoku Krku u nedjelju su priopćili da se na krčki aerodrom vraća njemačka Lufthansa s linijama za Muenchen i Frankfurt, obnovljene su gotovo sve linije Eurowingsa, a s poljskim LOT-om ugovorena su tri nova odredišta iz Poljske.

“Nakon relativno usporenog povratka zračnog prometa na Zračnu luku Rijeka tijekom lipnja, prva subota srpnja s devet dnevnih redovitih međunarodnih linija po prometu izgledala je poput onih u vremenima prije pandemije Covida-19,” naveli su.

Ističu da se u Zračnu luku Rijeka nakon dvije godine vratila Lufthansa, njemačka nacionalna aviokompanija i jedan od najznačajnijih svjetskih avioprijevoznika, s dvije linije subotom – za Muenchen, koja je bila uvedena 2019., te posve novom linijom za Frankfurt. Obje linije prometovat će do listopada.

Lufthansinim zrakoplovom na letu iz Frankfurta u subotu je stiglo čak 123 putnika, a 40 putnika Lufthanse došlo je iz Munchena.

Osim Lufthanse, u suboti je ostvaren i značajan promet njezine low-cost verzije, Eurowingsa, koji je uz već obnovljene linije za Düsseldorf, Berlin i Hamburg, od prve subote mjeseca srpnja započeo i s operacijama za Köln, a od 31. srpnja očekuje se i obnova linije za Stuttgart. Jučer je zrakoplovom Eurowingsa iz Berlina došlo 86 putnika, iz Hamburga 123 putnika, iz Kölna 140, a na večernjem letu iz Düsseldorfa očekivalo se oko 130 putnik. Sve navedene linije po planu bi trebale prometovati svake subote sve do kraja listopada.

Uz navedene njemačke destinacije, dodaje se u priopćenju, ova godina definitivno će obilježiti značajan porast poljskih linija na Zračnoj luci Rijeka, koja je iznimnim naporima i ulaganjima s nacionalnim poljskim avioprijevoznikom LOT uspjela ugovoriti čak tri nove poljske destinacije: Szczecin, Olsztyn i Zielonu Goru, uz već uvedenu Varšavu krizne 2020..

Ove je godine prvi let iz Varšave dočekan 19. lipnja, a u subotu, 3. srpnja ostvareni su prvi letovi LOT-a za Szczecin i Olsztyn, dok se prvi let za Zielonu Goru očekuje danas. Navedene tri nove destinacije prometovati će jednom tjedno, istim danima (subotom, odnosno nedjeljom), do prvog vikenda u rujnu, dok će linija za Varšavu nastaviiti prometovati još do početka listopada.

“Nadamo se da će se sav planirani promet ostvariti te da ćemo povoljnom epidemiološkom situacijom uspjeti zadržati sav međunarodni promet i za vrijeme idućih ključnih ljetnih mjeseci, kao i u posezoni,” poručili su iz Zračne luke Rijeka na otoku Krku.