Vraća se omiljena igračka: Voljeli smo je prije 20 godina, a sada ima i nove mogućnosti

Američka tvrtka Hasbro ponovno je počela proizvoditi robota Furbyja, igračku koja je bila vrlo popularna kada se pojavila na tržištu prije više od dva desetljeća.

Novi Furby ima izbočene oči, žuti kljun i šareno krzno, a također reagira na zagrljaje, tapšanje i škakljanje.

Programiran je tako da može dati više od 600 odgovora, reagirati na naredbe i plesati.

“Tijekom proteklih nekoliko godina proveli smo mnogo istraživanja kako bismo shvatili što bi djeca željela vidjeti u novom Furbyju,” rekla je Christine McKay iz Hasbra.

The wait is over and your signal has been heard: Furby is Back! The more they play, the more fun they can unlock! As Furby would say, “Dah-no-lah” (party time!).

Now available at Amazon + will be available at all major retailers 7/15. pic.twitter.com/g0cq8xFrHq

— Hasbro (@Hasbro) June 22, 2023