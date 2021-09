VODIČ ZA UŠTEDU: Donosimo pet praktičnih savjeta kako uštedjeti na kupovini hrane

Autor: Ivana Jurišić

Podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da su hrvatska kućanstva 2019. godine u prosjeku godišnje trošila 93.522 kuna, odnosno mjesečno oko 7800 kuna. Oko četvrtina tog iznosa ide na hranu, što znači da prosječno hrvatsko kućanstvo potroši godišnje na hranu potroši 23.380 kuna godišnje, odnosno 1.950 kuna mjesečno. Ako znamo da je riječ o podacima iz 2017., tada znamo da su te brojke sada još i veće, osobito kada uzmemo u obzir činjenicu da su cijene hrane proteklih mjeseci zabilježile rekordni rast. A kako svi najavljuju daljnji rast, cijene se sigurno ići i dalje gore.

U takvoj situaciji sasvim je normalno da većina nas želi uštedjeti. Katalozi robnih lanaca već su godinama obvezno štivo na hrvatskim stolovima. Četvrtak, dan kada dolaze katalozi, mnogim kućanstvima je dan kada se radi popis za kupovinu. Vjerojatno je svatko od nas u trgovini vidio ljude s kolicima punima mlijeka kada je mlijeko na sniženju i kolicima punima ulja kada je mlijeko na sniženju.

Upravo zato smo na jednom mjestu skupili nekoliko savjeta za one koji žele uštedjeti na računima za hranu.

Umjesto pekare, skuhajte zdrav doručak

Redovi ispred pekara u rano jutro su znak kako većina naših građana doručak ne jede doma, već u pekarama. A cijene pekarskih proizvoda i nisu baš i niske, a s rastom cijena brašna očekuje se da će još i rasti. O zdravstvenoj vrijednosti istih da i ne govorimo.

Umjesto skupog doručka iz pekare, savjetujemo vam za skuhate vlastitu zobenu kašu i nju stavite malo voća. Imate zdrav i ukusan doručak koji će vas držati puno duže od peciva iz pekare i koji je puno jeftiniji. 500 g zobenih pahuljica se može kupiti za manje od 5 kuna, što znači da ćete obrok od 60 grama zobenih platiti 60 lipa. Ako u to dodate još malo mlijeka, meda, manju bananu od 100 g, cijena je oko 2.50 kuna što je puno jeftinije od doručka iz pekare.

Ne idite u trgovinu gladni (i bez popisa)

Istraživanja pokazuju da kad u trgovinu idemo gladni skloni smo donositi odluke koje ne idu u korist našem novčaniku i našem zdravlju. Dakle, u trgovinu punog želuca i s popisom u ruci. Prije nego što napravite, provjerite što imate u smočnici kako ne biste kupili još jedan korijander kad već imate dva u nekoj zaboravljenoj ladici.

Počnite voditi dnevnik prehrane

Odredite jedan dan u tjednu kada ćete sastaviti popis jela koje ćete jesti u naredom tjednu. Naravno, tog jelovnika se ne morate držati kao pijan plota, ali će vam pomoći da iskoristite sve namirnice u kuhinji i da ne kupite ono što vam je potrebno. Ako u ladici imate tikvice koje su tek počele hvatati plijesan napraviti ćete od njih juhu, ako je taj tjedan na akciji inače relativno skup patlidžan kupiti ćete malo više i napraviti nekoliko jela s ovim ukusnim povrćem. Na taj način ćete smanjiti i količinu hrane koju bacate. Ako odmah kažete da vi niste jedni od tih, procjene pokazuju da se po osobi u našoj zemlji prosječno 75 kilograma hrane godišnje (a samo 11.5 posto toga su nejestivi dijelovi namirnica).

Spremite više obroka, zagrijte kasnije

Ako pripremate obrok koji se kasnije može zamrznuti, poput juhe, gulaša, bolognesa, brojnih popečaka od povrća, napravite više količine odjednom.









Na primjer, recimo da radite lazanje. Umjesto da napravite samo jednu posudu za lazanje, napravite nekoliko posuda odjednom. Isto vrijedi i s umakom od rajčice koji je idealna osnova za spremanje brojnih jela, a koji ako ga stavite u plastične boce od pola litre i litre ne zauzima previše mjesta u zamrzivaču.

Na taj način štedite struju koju biste potrošili radi pripreme dva jela, iskoristite veću količinu proizvoda koje ste možda baš taj tjedan kupili na akciji, a da i ne govorimo o činjenici da imate gotov ručak ili večeru kada se umorni vratite s posla.

Ne bježite od trulog voća i povrća na tržnici

Svi smo na tržnici vidjeli one dijelove klupe na kojima prodavači stave natrule jabuke, kruške, patlidžane. Uglavnom tamo ostanu do kraja dana jer naši građani kao da se srame da ih ne bi netko slučajno vidio kako kupuju trule jabuke. Nikad mi to nije jasno, pogotovo kad znam da od malo trulih jabuka možete napraviti prefinu štrudlu ili crumble od jabuke, od trulih banana savršen kruh od banana (koji moj muž pojede dok se još nije ni ohladio) i od trulih rajčica možete napraviti savršen umak od domaćih rajčica koje su bolje od bilo kakvih skupih pelata iz trgovine. A ljeti ih onako izudaranih možete naći i za 2-3 kune po kilograme. Dakle, ne boj’te se trulog voća i povrća jer ono može biti vaš saveznik u borbi protiv visokih troškova.