Vlasnik malog dućana zavapio na sav glas: ‘Ili ćemo zatvoriti sve ili ćemo dozvoliti da se radi’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Predstavnik malih trgovaca u HUP-u, ujedno vlasnik Delfina, Mirko Budimir gostovao je na N1 televiziji gdje je govorio o zabrani rada nedjeljom.

Na pitanje kako je novi zakon utjecao na promet njegove trgovine, Budimir je rekao kako su odlučili raditi ove nedjelje.

“Iskustvo je takvo da se promet nešto povećao jer nisu radile susjedne trgovine, no ne znamo što će biti kasnije, vjerujem da ćemo sigurno biti u padu. Koji god se promet prelije iz specijaliziranih trgovina u nespecijalizirane, gdje su veće cijene, pridonijet će inflaciji”, govori.





Kompromitiramo našu tradiciju

Zbog novog zakona mnogi su gradovi i mjesta počeli proglašavati sajamske dane.

“Sajam je u duhu naše tradicije i ne samo da ima trgovinu, već i popratne sadržaje. Ako mi proglasimo sajamski dan, a nemamo ništa, znači da samo kompromitiramo našu tradiciju i pojam sajma“, rekao je.

Mnogi trgovci zbog smanjenja prometa razmišljaju o tome da se doregistriraju za ugostiteljske i slastičarske djelatnosti, kako bi mogli dio svog asortimana prodavati nedjeljom.

“Mi moramo ići naprijed i nadograđivati se, a ne tražiti rupe u zakonu kako bismo prebrodili poteškoće koje imamo. Duboko vjerujem u to da će se naći neko rješenje na zadovoljstvo poduzetnika, naših zaposlenika i građana”, istaknuo je Budimir.

O samoj zabrani kaže da je loše bilo kakve probleme rješavati na taj način.

“Ovo sve što imamo sad je nered. Ili ćemo zatvoriti sve ili ćemo dozvoliti da se radi, ali da se taj rad plati. Vlada je već napravila jedan dobar korak. Postoji zakonska odredba gdje se mora 50% više platiti rad nedjeljom i praznicima. Nekim poduzetnicima je to veliki izdatak, ali ako se želi raditi, mora se i platiti. Mi smo tržišno gospodarstvo i kod nas je potražnja za radnom snagom veća nego ponuda – poduzetnici će se sami natjecati tko će moći iznad tih 50% platiti da pridobije radnika. Nije nikad dobro nešto rješavati zabranama”, rekao je.









Ustavna tužba

Usprkos padu prometa, kaže da ne strahuje od masovnog zatvaranja dućana kakvo je bilo 2004., za vrijeme Račanove vlade, kada su veliki lanci doprinijeli zatvaranju, ali kaže da će veliki lanci otvarati male formate i tako ugrožavati male poduzetnike.

“Želimo točno vidjeti koliko su gubitci i argumentirano podnijeti ustavnu tužbu imajući u vidu da je zakon diskriminatoran prema dijelu poduzetnika i ne uvažava tržišno natjecanje…”, kaže Budimir.

Odgovarajući na pitanje novinara, rekao je da ne zna koliki pad prometa se dogodio u ovih pet tjedana, ali vjeruje da se može sigurno reći da postoji trend pada kroz fiskalne račune.









“Trgovci koji rade u priobalju imaju manji pad ili ga nemaju, trgovci koji su u dijelu centralne Hrvatske imaju veći pad, a mali trgovci s jednim formatom najveći pad”, kaže.

Na pitanje je li otvoren za opciju da jednostavno pristane na to da dućani ne rade nedjeljom, odgovara:

“Na sve se čovjek može naviknuti, ali je li potrebno da se navikavamo na to? Kao što smo rekli, ljudi kod nas uvijek traže druge mogućnosti. Mi smo cijelo vrijeme iznosili kao argument kako će se otvarati novi formati. Mi ih imamo i nije nikome u interesu da zatvaramo postojeće formate, a da se drugi razvijaju. Drugim riječima, ako jedni prodaju kruh i imaju minimalno tehničke uvjete, mogu raditi, a imamo tvrtke kojima je to core business i oni to ne mogu raditi”, zaključio je.