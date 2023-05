VLASNICI VIKENDICA OČAJNI! Jednim potezom Vlada im iz džepa izbila na stotine eura

Osim ukidanja prireza, Vlada je u novoj poreznoj reformi udovoljila gradovima i općinama koji već dulje vrijeme traže da se poveća gornja granica poreza na kuće za odmor.

Do sada su vlasnici kuća za odmor plaćali od 0,66 do 1,99 eura po kvadratnom metru korisne površine, a Vlada je taj iznos digla do pet eura.

Prepune blagajne

Prema novome bi tako vlasnici vikendice od 100 kvadrata koji su do sada plaćali maksimalno 200 eura, sada moći platiti i 500 eura.

Još se uvijek ne zna koje će se općine odlučiti na taj korak. Prošle godine najviše je poreza na kuće za odmor prikupljeno u Zadarskoj županiji, odnosno 5,16 milijuna eura. Nju u stopu slijedi Istarska županija s 3,18 milijuna eura. Odluče li se općine i gradovi na taj korak blagajna bi trebala biti prepuna sljedeće godine.