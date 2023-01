VLADA ZAMRZNULA CIJENE DEVET NAMIRNICA! Evo koliko će koštati mlijeko, meso, ulje, šećer… Mjera će trajati do kraja ožujka

Autor: I.G.

Ministar gospodarstva Davor Filipović je na sjednici Vlade rekao kako će se mijenjati dio ograničenih cijena proizvoda.

“Ovom odlukom predlaže se da cijena ulja i mljevenog mesa smanji za dvije kune, a šećera i svinjske lopatice da se poveća za dvije kune”, naglasio je ministar Filipović.

Najviša maloprodajna cijena za svinjsku lopaticu bez kostiju do sada nije smjela prelaziti cijenu od 24,99 kuna (3,32 eura) po kilogramu, a sada se povećava na 3,58 eura.





A najviša maloprodajna cijena za svinjsko mljeveno meso u pakiranju do 1 kilogram, koja do sada nije smjela prelaziti cijenu od 32,99 kuna (4,38 eura), sada se smanjuje na 4,11 eura.

Cijena suncokretovog ulja, koja je trenutno bilo ograničena do 15,99 kuna, tj. 2,12 eura, sada ne smije prelaziti 1,86 eura. Dakle pojeftinjuje.

Najviša maloprodajna cijena bijelog kristalnog šećera po kilogramu do sada nije smjela prelaziti cijenu od 7,99 kuna, tj. 1,06 eura, a novom odlukom se utvrđuje da ne smije prelaziti 1,33 eura. Znači da će šećer poskupjeti.

Podsjetimo, među devet proizvoda s ograničenom cijenom su ulje, glatko i oštro brašno, šećer, svinjsko meso (svinjski vrat s kosti i svinjska lopatica bez kosti), pileće i miješano mljeveno meso i mlijeko.

Kazne od 1.000 do 26.000 eura

Slijedi poduzimanje prekršajnih mjera. Visina kazne je propisana do 26 tisuća eura za pravnu osoba dok je za fizičku osobu trgovca do 1090 eura.

“Svi poslovni subjekti koji su tijekom nadzora vratili cijene svojih proizvoda te činjenice će se uzeti u obzir prilikom odmjeravanja visine kazne. Svi oni koji su neopravdano povećali cijene, njima će se to uzeti kao otegotne okolnosti. Naše aktivnosti se nastavljaju”, poručila je državna tajnica.









Šef Porezne uprave Božidar Kutleša izvijestio je o njihovim aktivnostima.

“Dosad je Porezna uprava provela 163 ciljana nadzora, a u dvije trećine slučajeva utvrđene su nepravilnosti. Utvrđeni su i planovi, imat ćemo najmanje 250 nadzora tjedno”, rekao je među ostalim dodajući da će na tjednoj bazi u provjeravama sudjelovati najmanje sto inspektora.

Ravnatelj Carinske uprave Mario Demirović govorio je o njihovim aktivnostima.









Među ostalim je naglasio: “Cijene cigareta neopravdano su porasle. Radi se o prosječno poraswtu od 1,17 posto. Radi se o značajnom utjecaju na maloprodajno tržište. Održat ćemo sastanak s prdstavnicima ovog sektora.

Pomoćnica glavnog državnog inspektora Vedrana Filipović Grčić dala je informacije o praćenju kretanja cijena vezano za uvođenje eura. Inspektori su pratili jesu li do 11. siječnja cijene vraćene na razinu od prije 31. prosinca. Obavljeno je 696 nadzora, a u 178 slučajeva je utvrđeno neopravdano dizanje cijena od 1. siječnja, bilo proizvoda bilo usluga. 103 inspekcijska nadzora su u tijeku.

“Kod 30 posto subjekata je utvrđeno neopravdano dizanje cijena”, istaknula je

U nadzorima iz nadležnosti tržišne inspekcije utvrđen je 51 slučaj nepoštene trgovačke prakse. Povećanje cijena je u uslužnim djelatnostima najviše, potom pekarska djelatnost te trgovina na malo.

“U trgovini je više od 70 posto subjekata vratilo cijene na one od prije uvođenja eura. Kod frizerskih usluga, njege tijela došlo je u prosijeku do porasta cijena od 20 posto, no kod nekih je došlo i do rasta od 50 posto. Jednostavnim rječnikom, potrošač je od 1. siječnja neku uslugu trebao pratiti čak 50 posto više”, rekla je državna tajnica.

Trgovci će svaka dva tjedna dostavljati tablicu

U Vladi je došlo do velikog obrata po pitanju “rata s trgovcima”, kojeg je najavio premijer Andrej Penković. Iako su bile najavljene stroge mjere, koje su uključivale zamrzavanje cijena određenog asortimana proizvoda, a spominjalo se još i moguće ukidanja subvencija, prava na korištenje povlaštene cijene energije, podizanje poreza te dubinske inspekcije porezne i carinske uprave, od svega se u zadnji čas odustalo zbog obavijesti inspektora da će trgovci zaustaviti dizanje cijena, ali i zbog mogućih negativnih efekata koje bi na gospodarstvo moglo imati prisilno ograničavanje cijena.

Donošenje nekih od tih mjera, kaže ministar gospodarstva Davor Filipović, ipak nije isključeno ako se poslovni subjekti neće ponašati odgovorno.

Filipović je pripremio i listu proizvoda kojima će se pratiti kretanje cijena, a u srijedu 11. siječnja, najvećim trgovačkim lancima koji čine više od 83 posto tržišta na malo poslao je i dopis, u kojem je priložena i lista od 80 proizvoda, kojim traži suradnju u praćenju cijena. Dopis je poslan Konzumu, Lidlu, Plodinama, Kauflandu, Sparu, Tommyju, Studencu, K.T.C.-u, NTL-u, te Mlinu i pekarama.

Filipović je trgovce pozvao na dostavu podataka vezano za praćenje cijena kretanja artikala u maloprodaji i njihovu usporedbu na različitim prodajnim mjestima radi pravodobnog informiranja potrošača. Pritom se pozvao na Etički kodeks kojemu su trgovci pristupili i pozvao na potrebu transparentnosti i zaštiti potrošača u uvođenju eura.

“Kao potpisnici inicijative Etičkog kodeksa, obvezali ste se svojim potrošačima jamčiti kako u procesu zamjene hrvatske kune eurom nećete neopravdano povećavati maloprodajne cijene te da ćete korektno preračunavati i iskazivati cijene i druge novčane iskaze vrijednosti”, naveo je Filipović.

Zatražio je da dostave podatke o kretanju cijena 80 proizvoda, a oni će biti sažeti u tri kolone. U prvoj su cijene počevši s 31. prosincem 2021. do 30. studenog 2022. godine s time da se za tu godinu bilježi i unosi u tablicu najviša maloprodajna cijena u trgovačkom lancu za svaki artikl s popisa za zadnji dan u mjesecu. Druga kolona će sadržavati podatke za razdoblje od 1. prosinca 2022. do 31. prosinca 2022. tako da se unosi najviša maloprodajna cijena artikala s popisa na dvotjednoj razini, odnosno 15. prosinca i 31. prosinca. Treća kolona je rezervirana za 2023. godinu tako da se unose cijene za svaki mjesec i to dva puta, točnije 15. u mjesecu i zadnji dan u tekućem mjesecu.

Ovo su proizvodi čije se cijene prate: riža, brašno, kruh (više vrsti), više vrsti pekarskih proizvoda, tjestenina, kukuruzne pahuljice, više vrsti svježeg mesa, više suhomesnatih proizvoda, namazi, smrznute i konzervirane ribe, više vrsti mlijeka i mliječnih proizvoda, jaja, maslac i margarin, ulje, više vrsti voća i povrća, šećer, neke grickalice, med, više vrsti slatkiša, sol, Vegeta, dječja hrana, te napici u koje je uključeno pivo i vino, deterdženti, higijenske potrepštine.

Filipović je naveo da su svi trgovački lanci rekli kako će dostaviti liste, a Konzum je to i pismeno potvrdio.

“Ovo nije crna lista, ali ću napraviti sve da građani na jednom mjestu imaju pregled cijena i mogu sve usporediti i vidjeti tko im diže cijene”, zaključio je ministar gospodarstva.