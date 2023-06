VLADA SE SJETILA ZABORAVLJENE SKUPINE UMIROVLJENIKA! Na račun bi im trebalo sjesti između 60 i 160 eura, ali ima jedan uvjet

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) izvijestio je da je proširen krug korisnika mirovine za isplatu jednokratnog novčanog primanja i na korisnike samo inozemnih mirovina koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

“Kako bi se omogućila isplata jednokratnog novčanog primanja i korisnicima koji primaju mirovinu samo iz inozemstva, a do sada nisu imali pravo na isplatu jednokratnih novčanih primanja, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o dopunama Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života”, stoji u objavi HZMO-a.

Prema navedenoj odluci, jednokratno novčano primanje isplatit će se korisnicima mirovina ostvarenih u državama s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili državama koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, a kojima ukupno mirovinsko primanje iz inozemstva isplaćeno za mjesec travanj 2023. ne prelazi iznos od 610 eura i koji nisu nigdje zaposleni.





Primanje je izuzeto od ovrhe

Umirovljenici koji žele primiti jednokratnu pomoć moraju imati prebivalište u RH u neprekidnom trajanju od najmanje tri mjeseca neposredno prije donošenja Odluke i inozemnu mirovinu moraju primati na transakcijski račun u poslovnoj banci u RH.

Navedeni korisnici obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti dokaz o iznosu mirovine za mjesec travanj 2023. kao i broj transakcijskog računa korisnika mirovine otvorenog u banci u RH.

Korisnicima čija je mirovina do 260 eura, isplatiti će se pomoć u iznosu od 160 eura, oni koji primaju mirovinu u iznosu od 260,01 do 330 eura dobiti će 120 eura. Ako vam je mirovina od 330,01 do 470 eura dobiti ćete 80 eura, dok će najmanje dobiti korisnici čija je visina mirovine od 470,01 do 610 eura. Njima će na račun sjesti 60 eura.

Jednokratno novčano primanje izuzeto je od ovrhe i ne podliježe oporezivanju.