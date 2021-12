VLADA ODUSTALA OD OTKUPA DIONICA INE: Ćorić: To nije manevar, imali smo novac za realnu otkupnu cijenu

Autor: Dnevno.hr

Ministar Tomislav Ćorić je nakon sjednice Vlade govorio i Ini.

“Uputit ćemo zahtjev protiv arbitražnog pravorijeka iz 2016. godine. To će se dogoditi pred švicarskim saveznim Vrhovnom sudom. Temeljito smo analizirali sve povodom pravomoćne odluke našeg Vrhovnog suda od prije mjesec dana”, rekao je Ćorić.

“Slična revizija je pokrenuta u 2016. godine, ali sad imamo bitne promijenjene okolnosti jer je Vrhovni sud potvrdio presudu protiv Sanadera i Hernadija i zato smatramo da je naša pravna pozicija puno bolja nego 2016. godine. Obzirom na tu odluku o reviziji arbitraže, proces komunikacije s mađarskom stranom po pitanju otkupa Ininih dionica Mola će se do okončanja ovog procesa zaustaviti”, rekao je Ćorić.

To je jedino razumno, dodao je.

“U proteklom razdoblju smo kontinuirano komuniciralo s drugom stranom o mogućnostima otkupa. U toj komunikaciji došlo je do razlike u ocjenama naše i mađarske strane po pitanju vrijednosti kompanije i mađarskog udjela i nismo došli do odluke o otkupu. Tako da s tim zastajemo do konačne odluke švicarskog saveznog Vrhovnog suda”, rekao je Ćorić.

“Rok za podnesak prema švicarskom sudu je 8. veljače 2022. godine, mi ćemo to pokrenuti početkom siječnja. U prošlom slučaju je taj proces trajao 8-9 mjeseci, dakle očekujemo odgovor do kraja godine”, rekao je.

Je li to kupovina vremena?

“Nije riječ o maneveru jer je Hrvatska za realnu otkupnu cijenu imala novac. Što se tiče ove naše pravne akcije, ona je rezultat pravomoćne presude Vrhovnog suda RH i nastanka novih okolnosti za koje držimo da bi mogle promijeniti našu poziciju u postupku. Ako dođe do revizije, ako Vrhovni sud potvrdi našu poziciju, tada kreće novi arbitražni postupak”, rekao je Ćorić.

“Ina će ove godine imati dobar rezultat, prije svega zbog porasta cijena goriva”, rekao je.