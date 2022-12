VLADA DONIJELA PAKET OD 700 MILIJUNA KUNA! Umirovljenicima se smiješi dodatak: Objavljeno tko, kada i koliko novca može očekivati

Autor: Dnevno.hr

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluke o dodjeli jednokratnog novčanog primanja – korisnicima mirovine i korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, a korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata.

Jednokratno novčano primanje će primiti umirovljenici s mirovinom do 4.360 kuna. Riječ je o 695.000 umirovljenika.

Za 695.000 umirovljenika s mirovinom do 4.360 kn jednokratna pomoć ide po ovom modelu:

✅ do 1.850 kn dodatak je 1.200 kn ✅ od 1.850,01 do 2.350 kn dodatak je 900 kn ✅ od 2.350,01 do 3.350 kn dodatak je 600 kn ✅ od 3.350,01 do 4.360 kn dodatak je 400 kn#sjednicaVRH — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) December 22, 2022









Oni koji primaju mirovinu do 1.850 kuna dobiti će 1.200 kuna jednokratne pomoći. Umirovljenici čija je mirovina između 1.850,01 do 2.350 kuna dobiti će 900 kuna, oni koji primaju od 2.350,01 do 3.350 kuna dobiti će 600 kuna, dok će oni čija je mirovina između 3.350,01 i 4.360 kuna dobiti 400 kuna jednokratnog dodatka.

Jednokratno novčano primanje isplatit će se djelu umirovljenika do kraja prosinca, a drugim umirovljenicima najkasnije u mjesecu ožujku 2023.

Nezaposlenima jednokratna novčana pomoć

U sustavu socijalne skrbi jednokratna novčana pomoć odnosit će se na nezaposlene, korisnike zajamčene minimalne naknade, osobne invalidnine, nacionalne naknade za starije te korisnike naknade za nezaposlene branitelje, kao i korisnike doplatka za djecu.

Isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi isplatit će se u iznosu od 1.000 kuna, a isplata će biti u prosincu ove godine.









Što se tiče jednokratne isplate novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata, tom mjerom obuhvatit će se 250.000 djece i na ovaj način pomoći ćemo 125.000 korisnika te mjere. Sredstva su osigurana u vrijednosti većoj od 60 milijuna kuna.