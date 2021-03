VIRTUALNI SAJAM, ALI NAGRADA PRAVA Hrvatska dobila ITB Medical Tourism Destination Award

Autor: S.P.

Hrvatska turistička zajednica (HTZ), zajedno s 18 hrvatskih suizlagača, predstavila je hrvatsku turističku ponudu na virtualnom izdanju vodećeg svjetskog turističkog sajma ITB u Berlinu.

Taj se sajam, nakon 50 godina održavanja u fizičkom obliku prvi put održava putem online platforme ITB Berlin NOW, i to do petka, 12. ožujka.

Hrvatska delegacija odradila je niz online sastanaka s predstavnicima najvažnijih agencija, turoperatora i ostalih partnera kao što su DER Touristik, Schauinsland, Eurowings, BBC, Amadeus, jedna on najjačih svjetskih kompanija za nove tehnologije u turizmu, Holliday Pirates, velika booking travel platforma i drugi.

“Nastupom na virtualnom izdanju ITB sajma zadržavamo prisutnost i vidljivost Hrvatske na našem tradicionalno najvažnijem njemačkom tržištu, ali i održavamo poslovne kontakte i odnose s ključnim partnerima, agentima, turoperatorima, avioprijevoznicima. Unatoč trenutnoj situaciji vjerujemo kako će s popuštanjem restrikcija doći do normalizacije turističkog prometa te kako će Nijemci u velikom broju i ove godine svoje povjerenje pokloniti upravo Hrvatskoj. Tome u prilog ide i nedavno uvrštenje četiri hrvatske županije na popis sigurnih regija od strane njemačkog instituta Robert Koch čime je Istra postala jedina sigurna morska regija na Mediteranu, kao i najave najveće njemačke zrakoplovne kompanije Lufthansa o povećanju broja letova u Hrvatsku u nadolazećem razdoblju”, istaknuo je direktor HTZ-a Kristjan Staničić.









Tijekom sastanka partneri su naglasili kako očekuju bolju turističku sezonu od prošlogodišnje.

“Iako je razdoblje intenzivnog bukiranja tek pred nama, partneri na njemačkom tržištu od sredine veljače primjećuju rast interesa za putovanjima u odnosu na protekla razdoblja. Posebno ih interesira prodaja aranžmana za uskršnje praznike i proljeće, s naglaskom na Istru za koju su ukinute mjere restrikcije i karantene prilikom povratka putnika u Njemačku”, rekao je Romeo Draghicchio, direktor Predstavništva HTZ-a u Njemačkoj.









Uz Hrvatsku turističku zajednicu kao glavnog izlagača, u sklopu hrvatskog štanda svoju ponudu predstavljaju i suizlagači među kojima su turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije, grada Dubrovnika i grada Zagreba, ali i Croatia Airlines, Jadrolinija, Nacionalni park Plitvička jezera, Valamar, Maistra, Uniline, Laguna Novigrad d.d. (Aminess Hotels&Campsites), Liburnia Riviera Hoteli, ID Riva, Abacus, Ban Tours, Perfecta Travel, Sunturist, Unlimited Croatia DMC i Via Mea Travel.

Inače, Hrvatska je dobila specijalnu nagradu ITB Medical Tourism Destination Award, koju prvi put dodjeljuje ITB uz podršku HTI Conference (Health Tourism Industry).

Organizatori dodjele nagrade prepoznali su Hrvatsku kao inovativno i održivo odredište koje svojim gostima pruža visoku razinu iskustva i usluga s područja medicinskog turizma što potvrđuje i brojka od preko 250 tisuća gostiju koji godišnje posjete našu zemlju motivirani zdravstvenim turizmom.