VILA OD 50 MILIJUNA DOLARA, FERRARI I ŽIVOT NA VISOKOJ NOZI: Pokreće se stečaj Sokol Marića. Evo kakvom sve imovinom raspolaže!

Autor: Iva Međugorac

Zagrebački Trgovački sud pozvao je sve osobe s pravnim interesom za provođenje stečaja Sokol Marića d.o.o.. Kao što je poznato, radi se o zaštitarskoj tvrtci čiji je osnivač Zlatko Marić. Prema pozivu s navedenog suda sve pozvane osobe dužne su u roku od 15 dana uplatiti 10.000 kuna predujma za podmirenje troškova prethodnog i otvorenog stečajnog postupka, a ukoliko do toga ne dođe sud će donijeti rješenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka.

Odluka suda nastupila je nakon izvještaja privremenog stečajnog upravitelja Ive Žiže koji je zainteresiranim osobama sugerirao da u propisanom roku uplate 15.000 kuna predujma za namirenje troškova prethodnog i otvorenog stečajnog postupka.

“Ukoliko nitko ne predujmi navedeni iznos, predlažem da se u skladu s odredbama Stečajnog zakona donese rješenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka”, navodilo se u izvješću stečajnog upravitelja napravljenog krajem srpnja, a objavljenog početkom kolovoza u kojem se dodaje kako se pozivaju zainteresirani za namirenje troškova stečaja pošto imovina stečajnog dužnika koja bi ušla u stečajnu masu nije dostatna za namirenje troškova postupka.

Ipak, u posljednjoj sudskoj odluci navodi se i što je preostalo od imovine Sokol Marića.

“Iz izvješća privremenog stečajnog upravitelja Ive Žiže proizlazi da se dužnikova imovina odnosi isključivo na potraživanja u ukupnom iznosu od 97.087 kuna za pružene usluge zaštite, navedena potraživanja proizlaze iz predstečajnih nagodbi dužnikovih dužnika, a prva naplata slijedi tek 31. prosinca 2021. Dužnik nema nekretnina, pokretnina, dionica. Dužnik je bio vlasnik više motornih vozila, ali su sva uredno odjavljena radi trošnosti i zbrinuta su u skladu s zakonom”, ističe se u rješenju.

Imajući u vidu to da se dužnikova imovina odnosi isključivo na potraživanja iz predstečajnih nagodi u pitanje je dovedena njihova naplata jer ukoliko bi se otvorio stečajni postupak ne bi bilo moguće podmiriti ni troškove stečajnog postupka. U ožujku je isti ovaj Trgovački sud donio rješenje kojim se pokreće raniji postupak radi utvrđenja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad Sokol Marićem. Prijedlog za otvaranje stečaja podnijela je Fina tvrdeći da je još u ožujku Sokol Marić imao evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu većem od 300.000 kuna.

Inače je Sokol Marić u vrijeme dok se nalazio u predstečaju, odnosno prošle godine u srpnju podnio Trgovačkom sudu u Zagrebu prijedlog za otvaranje stečaja spominjući kao razlog neizvršene osnove za plaćanje u periodu duljem od 60 dana. Taj prijedlog za pokretanje stečaja supotpisali su predsjednik uprave Zdravko Marić i članovi uprave Ante Perčin i Kristian Marić, a uslijedio je nakon rješenja kojim je potvrđeno da su vjerovnici u predstečajnom postupku prihvatili izmijenjeni plan restrukturiranja tvrtke od koje su potraživali oko 180 milijuna kuna.

“Ono što želimo naglasiti je činjenica da je društvo po prihvaćenom planu restrukturiranja, dva mjeseca prije isteka podmirilo obveze prema vjerovnicima društva. Isto tako, obzirom da navedeno društvo više nema nijednog aktivno zaposlenog zaštitara, kao ni jedan ugovor o obavljanju poslova privatne zaštite, poslovna odluka vlasnika i uprave je da je održavanje aktivnom pravne osobnosti društva Sokol Marić za budući period poslovno nepotrebno te je u tom kontekstu pokrenut postupak stečaja’’, tvrdili su tada iz Sokol Marića.









Inače, Sokol Marić d.o.o prvo je privatno zaštitarsko društvo u Hrvatskoj, a osnovano je davne i ratne 1991. godine. Godinu dana nakon izbora 1990. godine, Vjekoslav Šafranić osniva Sokol Šafranić, ali 1999. godine tvrtka bilježi dug od 24 milijuna kuna pa je kupuje Zlatko Marić, koji je u punom jeku snage zapošljavao i preko 2700 zaposlenih. Tvrtka je primjerice u 2005. bilježila prihode od 196 milijun kuna, a ujedno Sokol Marić imao je najveći udio na tržištu te bilježio rast iz godine u godinu, pa je tako primjera radi 2007. godine zabilježen prihod od 275 milijuna kuna.

Sokol Marić tih je 2000-tih godina imao osam podružnica diljem Hrvatske, a na listi njegovih klijenata nalazila se i Fina. Godinama je osiguravao državna poduzeća, banke, institucije, osiguranja pa i fakultete. Štitio je preko 1900 objekata, raspolagao s 265 najsuvremenijih oklopnih vozila, a polica od 30 milijuna kuna bila je najveća na cijelom zaštitarskom tržištu. Medijski prostor punio je Marić i svojim Ferrarijem 599 Fioranom kojega je u međuvremenu prodao, pa se prebacio u nešto skromniji Audi. Kako je tada govorio, Ferrarija se riješio jer su ga u njemu sve češće boljela leđa pa ga je odlučio zamijeniti komfornijim vozilom.

Njegov “stari” Scaglietti, s početnom cijenom od 193.000 eura, našao se na Forbesovoj listi najskupljih automobila 2005. Godinu dana kasnije prodao ga je nepoznatom kupcu iz Zagreba te za 320.000 eura kupio Ferrari 599 Fiorano. Otkrio je kako njegova djeca ne preferiraju luksuzne automobile.

Marić, koji je inače porijeklom iz skromne obitelji, nikada zapravo nije niti skrivao svoju strast prema luksuzu pa ga se tako uvijek viđalo u skupim odijelima i autima, a kada je kupio Ferrarija mnogi su ga prozivali za rastrošnost, tvrdeći da njegovi zaštitari rade za skromne plaće. No, zanimljivo je kako je usprkos tvrdnji da njegova djeca ne preferiraju skupa vozila sinu Kristijanu kupio Porsche Cayman. Mladić je u ljeto 2006. s njime doživio tešku nesreću, u kojoj je prošao bez težih ozljeda.









Ako ste pomislili da su automobili sav luksuz poduzetnika Marića, u gadnoj ste zabludi. Naime, mlađa sestra slavnog klana Kardashian Kylie Jenner svoj je 19. rođendan proslavila u vili koja je bila u Marićevom vlasništvu, a riječ je o raskošnoj vili na karipskom otočju Turks i Caicos. Vila je nazvana Lidija, a riječ je o zdanju smještenom u Long Baxu.

Marić je kuću završio 2011. godine, a istodobno magazin People u to je doba pisao kako je mlada Kardashianka rođendan proslavila u 50 milijuna dolara vrijednom kompleksu. Cijelo imanje ima i tri odvojene rezidencije od 23 sobe. Kuća Lidija smještena je u sredini, ima deset soba, osam kupaonica i najveći od nekoliko bazena u kompleksu. Uz savršeno čisto more i bijeli pijesak na nekoliko koraka od kuće, luksuzna vila ima i teniski teren, teretanu, saunu, jacuzzi i uređene kutke za opuštanje na plaži, a noćenje košta i do 10.000 eura.

Interijer i eksterijer u potpunosti su povezani uređenjem u svijetlim tonovima s vrhunskim materijalima poput kamena i mramora, ali i luksuznim namještajem. O ovom karipskom zdanju Marić je svojedobno govorio za Večernji list, tvrdeći da je to dobar posao.

”Sagradio sam kuću koja me stajala 1,7 milijuna dolara, ali nije stvar samo u kući. Širim zaštitarski biznis Sokol Marića na Karibe. Upravo dovršavam preuzimanje male zaštitarske tvrtke na Turks i Caicosu”, tvrdio je u to doba poduzetnik.