Velikoj industriji prijete bankroti i val otkaza: Bez posla bi moglo ostati 100.000 ljudi

Autor: Dnevno.hr/M.D.

Val bankrota i zatvaranja oko 100.000 radnih mjesta prijeti jednoj od najrazvijenijih europskih industrija. Naime, zbog kombinacije većih kamata na kredite, ali i inflacije cijena troškova, njemački je građevinski sektor pred kolapsom.

Ovakva konstelacija okolnosti rezultirala je otkazivanjem brojnih projekata i prekidom rada na gradilištima diljem zemlje. Od početka ove godine do rujna, izdano je građevinskih dozvola za 77.000 stanova manje nego u istom razdoblju lani, upozorio je predsjednik udruge građevinske industrije Wolfgang Schubert-Raab.





Proračunska rupa

Dodatan problem predstavlja i proračunska rupa uzrokovana protuzakonitim prelijevanjem 60 milijardi eura iz jednog državnog fonda u drugi, što je utvrdio tamošnji Ustavni sud svega nekoliko dana prije izglasavanja proračuna za 2024. godinu. Stoga građevinari traže od savezne vlade da postavi uvjete za njihovo poslovanje u sljedećim godinama, prenosi Fenix-magazin.de.

Građevinari strahuju da bi to moglo utjecati na subvencije te dugoročno uništiti cijeli sektor. Njemačka je vlada u planu imala program subvencioniranog stanovanja, kojem je cilj bio izgraditi 400.000 stanova. No, i ranije je procjena bila da to neće biti moguće do 2026. godine. Čini se da bi i ta procjena mogla doći u pitanje.

Hitni fond

Zbog toga sindikalisti iz sektora graditeljstva traže od države “hitni fond” od 50 milijardi eura, kako bi mogli izgraditi socijalne stanove. S još 22 milijarde eura financirano je priuštivo stanovanje za građane s redovitim primanjima.









Nije ovo jedini sektor koji se suočava s problemima. Zbog dugova i izostanka pomoći lokalnih zajednica u Njemačkoj su se počele zatvarati i bolnice.