Veliki obrat na Jadranu, cijene noćenja u apartmanima drastično padaju: Neki će izvući deblji kraj

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Ostvaruju se upozorenja iskusnih turističkih stručnjaka, da će najdeblji kraj u ovoj sezoni izvući svi oni koji su u privatnom smještaju pohlepno dizali cijene.

Na terenu kruže informacije da je krenula ‘rasprodaja’ nepopunjenog smještaja u last minute akcijama koje idu do 50 posto, iako je buking tijekom srpnja nešto ubrzao u odnosu na svibanj i lipanj.

Ostvaruju se upozorenja

I dalje situacija nije alarmantna, ali mogla bi na kraju dana smanjiti prihode i na kraju sezone svi moraju dobro promisliti kane li se i dalje ponašati kao da iduće ljeto ne postoji, kaže za Poslovni dnevnik Igor Popović, suvlasnik tvrtke Adriagate.

“Postoje ti dani same špice sezone koji su se ove godine mogli podići značajnije s cijenama jer je bila velika potražnja, no mnogi su se polakomili i podigli cijene za sve periode, i suočili se s masom otkazivanja, što možemo pratiti na platformama kao što je Booking.com, gdje se nalaze sve naše jedinice. Imali smo situaciju da su turisti koji su lani propustili na vrijeme bukirati ljetovanje, za ovu godinu krenuli rezervirati već prošle jeseni, što se nastavilo sve do uskrsnog perioda. Taj optimizam neki su iskoristili da podignu cijene i do 40, 50 posto, dok su drugi bili mudriji, pa u prosjeku u ovu sezonu privatni smještaj je ušao s cijenama višim za 15 do 20 posto”, opisuje Igor Popović.

No, kad su krenule vijesti o recesiji, potražnja je usporila, pogotovo za najskuplje opcije.

U deset dana spuštanje cijena i do 40 posto

Usto, primjećuju se i otkazi predrezervacija, koji na ovim platformama najčešće ništa ne koštaju goste do određenog broja dana pred termin, pa se gosti u zadnji čas premišljaju.

Ovo više nije anomalija

No, ono što je prije bilo anomalija, sada postaje manje neobično u Hrvatskoj, a radi se o last minute rezervacijama.

Selimir Ognjenović nedavno je u medijima objasnio kako funkcionira last minute psihologija. “Ako želim uzeti 10 posto više koje potrošač neće prihvatiti, u trenutku kad gost okrene glavu, morat ću ga privući spuštanjem cijene ne za tih 10 posto, nego 25 ili 30 posto. Last minute je kod nas bio anomalija kada su se prodavali objekti koji su preostali, i tada je gost bio spreman platiti i više jer je potražnja premašivala ponudu. Ali onaj koji spekulira i čeka pad cijena, čeka da se te cijene zaista spuste”, pojasnio je Selimović.