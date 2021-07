VELIKI INTERES ZA KORPORATIVNE OBVEZNICE M SAN GRUPE: Očekivali 200, dobili 275 milijuna kuna za razvoj

Autor: Ivana Jurišić

M SAN Grupa, jedan od vodećih distributera informatičke opreme u Hrvatskoj i regiji, u procesu je izdavanja korporativnih obveznica s ciljem osiguranja do 200 milijuna kuna za razvojne planove, a upisom u knjigu izdanja sredinom srpnja institucionalni investitori su iskazali zanimanje u iznosu od 275 milijuna kuna što je gotovo 40 posto više od ciljanog nominalnog iznosa.

Iako su danas izdane korporativne obveznice, planirani datum početka trgovanja na Službenom tržištu Zagrebačke burze je 22. srpnja.

M SAN Grupa posluje od 1995. i među vodećim je distributerima informatičke opreme u Hrvatskoj i regiji, a i proizvodi informatičku opremu i potrošačku elektroniku vlastitih robnih marki.

Izdanje korporativnih obveznica vrijednosti do najviše 200 milijuna kuna (u denominaciji od jedne kune, do najviše 200 milijuna obveznica) prvo je takve vrste za tu kompaniju, a nakon HANFA-inog odobrenja prospekta za to izdanje (u lipnju), M SAN je 8. srpnja objavilo poziv na upis obveznica.

Aranžeri izdanja su banke Erste, PBZ i ZABA, a pravni savjetnici odvjetnička društva Šavorić & Partneri te Mišković & Mišković.

“Tvrtka će prikupljena sredstva iskoristiti za financiranje obrtnog kapitala za nastavak razvoja poslovanja Grupe, daljnju izgradnju brendova MS Energya iz domene e-mobilnosti te Vivaxa s područja potrošačke elektronike, klimatizacije i bijele tehnike”, kažu u M SAN-u.

Izdavanjem obveznica Grupa je pokazala i novu, jaču aktivnost na tržištu kapitala u zadnjih nekoliko godina, a prvi puta se na tom tržištu pojavila 2006., kroz programe izdanja komercijalnih zapisa, kojih su u razdoblju od svibnja 2006. do lipnja 2010. izdali osam tranši, ukupnog iznosa 245,5 milijuna kuna koje su, kako dodaju, svi bili uredno otplaćeni.

Pristupanje schengenskom prostoru nova pozitivna prilika za poslovanje









Tu su priliku u M SAN-u uz dobru pripremu uspješno iskoristili kao odskočnu dasku za širenje poslovanja, te danas aktivno izvoze u 39 država svijeta, od čega ih je 35 u Europi.

S obzirom na vodeću poziciju na tržištu distribucije IT opreme (softver, hardver) i povećanu potražnju te opreme i mrežnih rješenja, kao i uslijed okolnosti pandemije koronavirusa i promjena u dnevnom poslovanju s pojačanim radom od kuće, M SAN je uspio i 2020. završiti pozitivno.