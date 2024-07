Veliki hrvatski stručnjak zna kad će narod izaći na ulice: ‘Već 30 godina čekam taj trenutak’

Autor: Ivana Jurišić

Nakon što su u javnost procurile vijesti o povećanju osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, na noge su se digli brojni sindikati u Hrvatskoj.

Iz Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH) kažu da su najnovijim povećanjem u državi u kojoj je prosječna mirovina umirovljenih u svibnju ove godine iznosila 534,8 eura, a u kojoj će predsjednik i premijer nakon nove odluke imati 6074, odnosno 5535 eura.

“Kažete da su vama državnim dužnosnicima preniske plaće, pa ih podlo, usred ljeta, dižete nebu pod oblake”, stoji u priopćenju koje su odaslali na adrese svih medija u Hrvatskoj.

Sindikati nezadovoljni

Odluku o povećanju osnovice komentirali su i u sindikatu Preporod. I oni su preko svog predsjednika Željka Stipića javno izrazili nezadovoljstvo odlukom Vlade.

“Da je ta odluka itekako problematična svjesni su i u Vladi jer su pri donošenju itekako pazili na “tajming”. Prvo se pričekalo da se ona nikako ne odrazi na rezultate izbora, a nakon toga se donošenje odluke uskladilo s godišnjim odmorima kad su najveće šanse da prođe manje zapaženo”, komentirao je Stipić.

Na pitanje je li to znači da je ovo kap koja je prelila čašu i da bismo na jesen napokon mogli vidjeti nezadovoljne građane na ulicama, ekonomski analitičar Ljubo Jurčić govori da je tako nešto u Hrvatskoj malo vjerojatno.

‘Plaće su godinama bile niske’

“Oni su to namjerno napravili za vrijeme godišnjih odmora da ljudima do rujna bude svejedno. Građani do jeseni možda neće zaboraviti, ali neće imati tako intenzivnu reakciju na povećanje plaća kao što bi se dogodilo da je Vlada odluku donijela na početku školske godine”, uvjeren je Jurčić dodajući da su plaće ministara godinama bila premale za posao koji obavljaju, ali to ne znači da će oni sada zbog povećanja naglo početi bolje raditi svoj posao.









“Hoće li oni raditi dobro ili loše ne ovisi o visine plaće, već o sposobnosti dužnosnika i temeljnoj organizacije države. Mi smo loši na oba polja. Nemamo organizirane institucije koje služe za rješavanje hrvatskih problema i ostvarivanje hrvatskih ciljeva, a s druge strane nemamo politički mehanizam za izbor odgovarajućih članova za ministre i za predsjednika vlade.

To je jedan mehanizam koji ne pokazuje političku zrelost što je problem svih mladih demokracija, ne samo naše”, dodaje.

Više plaće neće napraviti čudo

Premijer Andrej Plenković je u dva mandata izgubio više od 30 ministara, a veliki broj njih je otišao zbog korupcijskih afera. Hoće li novo povećanje plaća djelovati na Plenkovićeve ministre da se počnu ponašati više u skladu sa zakonom? Ljubo Jurčić misli da nam je bolje ne očekivati čuda.









“Više plaće djeluju protiv korupcije na nižim razinama, dok na razinama države i ministra visina plaće nema nikakvog utjecaja na to. Ministar koji je sklon korupciji, u jednoj transakciji može dignuti više od godišnje plaće. Veća plaća ih neće spriječiti da rade protiv interesa države”, uvjeren je Jurčić.

Onima koji su ljuti na najnoviji potez Vlade, kaže da svoje nezadovoljstvo trebaju pokazati na izborima.

“Problem s Hrvatima je što imaju dvije odvojene vijuge. Jedna je politička, a druga je ekonomska i socijalna. Nažalost, Hrvati glasuju po političkoj vijugi, a ne tražimo ekonomsku ili neku drugu efikasnost.

Ja već 30 godina čekam da odrastemo i postanemo politički zreo narod, ali dok se to ne dogodi, prosvjeda neće biti”, zaključuje Jurčić.