Veliki broj umirovljenika uskoro dobiva izdašnu svotu novca: Postoji samo nekoliko uvjeta

Autor: Dnevno.hr

Dio umirovljenika, iako je to bilo najavljeno uoči Božića, nije dobio svoj jednokratni dodatak za ublažavanje troškova inflacije. Riječ je o umirovljenicima koji kombinirano primaju hrvatsku i inozemnu mirovinu ili dobivaju mirovinu samo iz inozemstva, odnosno i o onima koji primaju samo hrvatsku mirovinu, ali im nije priznat staž iz inozemstva.

Podsjetimo, u prosincu je nešto više od 700.000 ljudi koji primaju hrvatsku mirovinu dobilo dodatak u iznosima od 50 do 160 eura, ovisno o visini njihove mirovine. Kod onih koji primaju mirovinu iz inozemstva, postupak za dobivanje dodatka se ne provodi po automatizmu, već su oni dužni Hrvatsko zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO), poslati nekoliko podataka.

Umirovljenici s inozemnim mirovinama ili stažem do 29. veljače moraju HZMO-u dostaviti podatke o visini cjelokupne ili dijela mirovine iz inozemstva, što znači potvrdu banke ili izvadak računa na kojem se vidi iznos inozemne mirovine za prosinac 2023. godine. To mogu učiniti odlaskom u najbližu ispostavu HZMO-a po mjestu prebivališta ili putem online obrasca, odnosno tiskanice.

Dodatni uvjeti

Oni koji primaju samo hrvatsku mirovinu, a imaju nepriznati staž u inozemstvu trebaju na obrascu i tiskanici naznačiti da ne primaju inozemnu mirovinu. Korisnici isključivo inozemne mirovine trebaju HZMO-u dostaviti i broj bankovnog računa na koji im se ona isplaćuje. Oni imaju dodatan uvjet neprekidnog prebivališta u trajanju od najmanje tri mjeseca prije donošenja odluke Vlade o isplati jednokratnog dodatka, što bi u ovom slučaju bilo od rujna prošle godine, a moraju imati i bankovni račun otvoren u Hrvatskoj na kojeg primaju mirovinu.

Sukladno odluci Vlade, HZMO će tijekom ožujka isplatiti jednokratni dodatak svim primateljima inozemne mirovine i onima kojima staž iz inozemstva nije priznat, a koji do 29. veljače dostave tražene podatke. Iznos dodatka kreće se sukladno iznosu mirovine. Tako će dodatak od 160 eura dobiti korisnici kojima ukupna svota mirovine ne prelazi 300 eura. Oni s mirovinom od 300 do 435 eura, dobit će 120 eura, onima kojima je mirovina od 435 do 570 eura, dobit će 80 eura, onima kojima je od 570 do 700 eura, dobit će 60 eura, a oni od 700 do 840, dobit će 50 eura.