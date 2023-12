Velike promjene u plaćama i mirovinama u 2024. godini: Pogledajte kako će utjecati na vaš novčanik

Autor: Dnevno.hr/M.D.

Kraj godine obično služi za sumiranje svega što se dogodilo, ali i ponovno seciranje svih planova i onoga što je najavljeno. Vlada je u proteklih nekoliko mjeseci donijela niz odluka kojima će od 1. siječnja 2024. godine utjecati na prihode građana, bilo da se radi o plaćama, mirovinama ili drugim dohocima. Znakovito, sljedeće su godine i tri ciklusa izbora zbog čega je za različite mjere i rasterećenja malo dublje zagrabljeno u proračun.

Tako je u sklopu porezne reforme izmijenjeno čak devet zakona. Plan Vlade je da se inflacija smanji na 2,2 posto, ali i da se javni dug smanji na 55,6 posto BDP-a. Izmjenama poreznih propisa omogućeno je da najviše rastu najniže plaće.

Zakonom o porezu na dohodak ukidaju se prirezi koje su dosad ubirali gradovi i općine. Umjesto prireza, jedinicama lokalne samouprave ostavljena je mogućnost da propišu porezne stope. Niža porezna stopa, za godišnje dohotke do 50.400 eura, kretat će se od 15 do 23,6 posto, dok će viša stopa iznositi od 25 i 35,4 posto. Najviše su stope određene u Gradu Zagrebu (23,60 i 35,40 posto), u Rijeci će one iznositi 22,4 i 33,6 posto, u Splitu 21,5 i 32,25 posto, dok će u Osijeku stope poreza na dohodak biti 20 i 30 posto.

Najbolje će proći zaposleni u gradovima poput Bjelovara i Svete Nedelje te općinama koje su već ranije ukinule prirez, a sad su optirale za niže stope poreza na dohodak od dosadašnjih. U općinama i gradovima koje su dosad imale prirez do 10 posto, od Nove godine će se niža stopa poreza kretati od 15 do 22, a viša od 25 do 33 posto. Plaće bi u najvećim gradovima trebale porasti za nekoliko desetaka eura.

Raste i minimalac

Mijenja se i Zakon o doprinosima, kojim će biti smanjena osnovica za doprinose u obvezno mirovinsko osiguranje međugeneracijske solidarnosti (prvi stup). Za plaće do 700 eura, osnovica će biti 300 eura, a postupno će se smanjivati sve do iznosa plaće od 1300 eura. Ovo bi trebalo omogućiti rast najnižih plaća.

Kad smo već kod njih, one bi, sukladno odluci Vlade o izmjenama Zakona o minimalnoj plaći, trebale iznositi 840 eura bruto, što bi značilo da će neto minimalac od 1. siječnja biti oko 677 eura. Uz to, diže se i iznos osobnog odbitka s 530,90 na 560 eura. To će dodatno utjecati na visinu plaća, pri čemu je moguće dobiti i veći odbitak za uzdržavane članove, ali i mirovina.

Kako bi građani znali kolika će im biti plaća, objavljen je i kalkulator plaće s već unesenim poreznim stopama za sljedeću godinu. Dovoljno je samo upisati iznos bruto plaće i poreznu stopu u jedinice lokalne samouprave.









Još veći neoporezivi dodaci

No, to nije sve. Povećat će se neoporezivi iznos prigodne nagrade radnicima sa 663,62 eura na najviše 700 eura. Nagrada za radne rezultate također će biti veća, jer sa 796,44 eura raste na 1200 eura. Novčana paušalna nagrada za troškove prehrane se podiže sa 796,44 eura na 1200 eura godišnje, što znači da će poslodavci radnicima za hranu moći isplatiti 100 eura mjesečno. Samo po tim naknadama radnik će imati pravo na povećanje isplate za 564,51 euro godišnje. Uz to, diže se i neoporeziva naknada za troškove prehrane radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije s 1592,76 na 1800 eura.









Bit će lakše i putovati, jer se naknada za korištenje službenog vozila ili osobnoga u poslovne svrhe podiže s 40 na 50 centi po kilometru. Uz to, dnevnice za službena putovanja unutar zemlje podižu se s 26,55 na 30 eura. Za rad od kuće će se moći isplatiti četiri eura dnevno, ali najviše 70 eura mjesečno. Podižu se brojne potpore zaposlenima i članovima njihovih obitelji. Tako će potpore zbog invalidnosti, smrti u užoj obitelji, zbog dugotrajnog bolovanja ili potpore djetetu umrlog radnika sa sadašnjih svoti porasti na 560 eura.

Podići će se i jubilarne nagrade za ostvarene godine staža i to od 30 do 90 eura, s time da će bolje proći oni koji imaju recimo 15 godina staža. Regresi i božićnice će porasti na 700 eura, što je 37 eura više nego sad, a i dar za djecu će biti povećan za osam eura, tako da će ostati izvan poreznih škara sve do iznosa od 140 eura. Sveukupno će poslodavci moći po radniku isplatiti 3360 eura neoporezivih dodatak na plaću. Sve iznad toga bit će oporezovano stopom od 20 posto.

Povećanja za državne službenike

Plaće će biti povećane u državnoj i javnim službama. Novim zakonom obuhvaćeno je gotovo 240.000 osoba čije plaće dolaze iz državnog proračuna. One će biti raspoređene u 16 platnih razreda s koeficijentima od jedan do osam, umjesto dosadašnjih 2500 kategorija radnih mjesta. Umjesto 560 različitih dodataka ostat će samo sedam kategorija dodataka.

Koeficijenti za pojedina radna mjesta će se povećati, nekima i za 60 posto, a dodaci na plaću za učinkovitost rada se penju i na 30 posto. Oni s najboljim rezultatima imat će pravo i na godišnji bonus. Prva isplata plaće po novim koeficijentima trebala bi biti u travnju.

Vlada je sa sindikatima dogovorila rast osnovice za obračun plaća sa 678,06 na 947,18 eura. Božićnica i regres za državne i javne službenike će rasti s 237,27 na 300 eura, a dar za djecu sa 66,36 na 100 eura.

Promjene i u mirovinama

Neke stvari će se mijenjati i za umirovljenike. Osim već spomenutog osobnog odbitka, najavljeno je i podizanje nacionalne naknade za starije osobe na 150 eura. Riječ je o naknadi za osobe starije od 65 godina koje nisu ostvarile uvjete za mirovinu. Uvjeti za dobivanje te naknade bit će drastično olakšani pa će ona biti pristupačnija većem broju građana.

Postoji mogućnost da sljedeće godine umirovljenici umjesto dosadašnjih jednokratnih dodataka dobiju 13. mirovinu, a uz to Vlada je umirovljeničkim udrugama obećala i promjenu formule usklađivanja, koja bi ovisno o rastu plaća ili inflacije, mogla utjecati i na dodatni rast mirovina.

Uz to, mijenja se i dobna granica za umirovljenje žena. Umjesto sadašnje 63 godine i tri mjeseca, žene će od 1. siječnja moći otići u redovnu starosnu mirovinu sa 63 i pol godine, pod uvjetom da imaju najmanje 15 godina staža. Za prijevremeno umirovljenje se također diže dobna granica i to na 58 godina i šest mjeseci uz uvjet od 33 i pol godine staža. Zaposlenim ženama i dalje ostaje mogućnost da ostanu zaposlene do 65. godine ili kasnije, na pola radnog vremena i uz mirovinu.

Promijenjena su i četiri zakona koja se odnose na drugi i treći mirovinski stup. Smanjenjem ili ukidanjem naknada unutar mirovinskih fondova, povećanjem dodatka na mirovine iz drugog stupa, mogućnošću promjene kategorija privatnog mirovinskog osiguranja u bilo kojem trenutku mirovine iz drugog stupa bi u prosjeku trebale biti veće za 6,75 posto. Uz to, povlačenjem 20 umjesto dosadašnjih 15 posto kapitaliziranih sredstava odjednom, kratkoročno će se olakšati financijska situacija građanima koji ulaze u mirovinu.

Vrijedi spomenuti kako bi sljedeće godine mogli porasti i neki troškovi. Poglavito se to odnosi na visinu komunalne naknade ili poreza na turističko iznajmljivanje, koje bi jedinice lokalne samouprave mogle povećati kako bi nadoknadile manjak sredstava uzrokovan ukidanjem prireza. Uz to, od 1. siječnja se ukida obveza dvojnog iskazivanja cijena pa bi građani koji se još nisu privikli na euro trebali biti oprezniji u potrošnji.