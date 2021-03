VELIKA AKVIZICIJA! Zagrebačka agencija Five prodana za 40 milijuna dolara!

Autor: s.p.

U posljednje vrijeme sve je više start up tvrtki na tržištu.

Velika vijest došla je iz zagrebačke agencije Five, jedne od najuspješnijih startupova iz Hrvatske.

Naime, ona je prodana za čak 40 milijuna dolara ili 250 milijuna kuna i postaje dio međunarodne softverske grupe Endava.

Time agencija Five ulazi na listu najvećih digitalnih akvizicija na hrvatskom tržištu.

Five je 2005. godine osnovao Viktor Marohnić, a pet godina kasnije pridružio mu se sadašnji partner i suvlasnik Luka Abrus. Tvrtka zapošljava 220 djelatnika i to u Zagrebu, New Yorku, Osijeku, Rijeci i Splitu.









Usmjereni su na programerske i marketinške usluge za američke klijente.

“Za nas je ovo novo i uzbudljivo poglavlje”, rekli su iz Fivea za Telegram. “Kao dio Endave, kompanije trideset puta veće od Fivea, moći ćemo raditi puno veće projekte, za puno veće klijente, nego smo to sami mogli. Ovo je kao da smo pet godina razvoja ubrzali i ostvarili ga odmah, sutra”, naglasili su.

Kako si istaknuli iz Fivea, pregovori su trajali od studenog prošle godine. Novi vlasnik, tvrtka Endava je tehnološka tvrtka specijalizirana za poslovna rješenja, sa 7500 zaposlenih u 33 ureda po cijelom svijetu. Sjedište im je u Londonu, a izlistani su na njujorškoj burzi. Trenutna tržišna vrijednosti dionica Endave iznosi 5,4 milijarde dolara.









U službenom priopćenju o akviziciji, predstavnici grupe ističu kako im je Five bio zanimljiv zbog svoje razgranate američke operacije i rada s klijentima kao što su Rosetta Stone, Mariott, Starz, Napster, Penguin Random House, McAfee i drugih.