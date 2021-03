VEĆINA EUROPSKIH NOVACA ODLAZI U JAVNI SEKTOR? Vlada odlučuje, poslodavci nezadovoljni

Autor: Sanja Plješa

Slijedom nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO), Hrvatska je iz Europske unije dobila oko 45 milijardi kuna za oporavak od koronakrize.

Zanimljivo je kako u europskoj regulativi ne postoji podjela na privatni i javni sektor te stoga Europska komisija (EK) nije striktno odredila koliki će se dio od tog iznosa usmjeriti u hrvatski privatni i javni sektor.

Iz EK su dati naputci kako svaka država za sebe određuje gdje će usmjeriti novac za oporavak pa tako i Hrvatska ima pravo na svoje odluke. No, tu dolazimo do problema. Naime, prema nekim saznanjima, Vlada namjerava veći dio tog “financijskog kolača” usmjeriti u javni sektor, a ne u privatni, koji je ustvari najpogođeniji koronakrizom uzrokovanom pandemijom Covida-19.

Zanimalo nas je kako to komentiraju u Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP). Evo što su nam rekli.

“U HUP-u očekujemo da se najmanje 50 posto ili 4,7 milijardi eura dodijeli kroz NPO u projekte u privatno poduzetništvo, no tu ne računamo projekte u javnu infrastrukturu poput izgradnje cesta, vodovoda, pruga i slično koje ne predstavljaju privatni sektor gospodarstva. Ulaganje u privatni sektor povećava otpornost gospodarstva, stvara nova radna mjesta što je usklađeno sa Programom konvergencije RH i dugoročno osigurava stabilnost i razvoj društva i države iz povećanih poreznih prihoda koje će plaćati dodatni zaposleni i poslodavci. Takva ulaganja imaju potencijala smanjiti nezaposlenost, povećati mirovine i povećati socijalnu zaštitu građana. Ulaganje u javne projekte poput cesta, fakulteta, fontana i slično pokrenut će nakratko i onako pretrpani i prenapregnuti građevinski sektor, ali kad investicije završe porezni prihodi države i zaposlenost neće se povećati. Očekujemo da najmanje 80 posto tog novca budu grantovi odnosno bespovratna sredstva, a tek 20 posto zajmovi, jamstva i drugi ‘financijski instrumenti. Za takve instrumente prema našem istraživanju, kao i recentnom manjku interesa prijavitelja za COVID zajmove HAMAG-a, nema previše interesa u gospodarstvu. Stoga bilo kakve odluke da se dio investicija predvidi u zajmove odnosno financijske instrumente treba proći ozbiljnija razmatranja postoji li interes ili ne, jer će u suprotnom pozivi za dodjelu takvih instrumenata – biti neuspješni, a vrijeme za intervencije u poduzetništvo izgubljeno, a time i radna mjesta i obujam gospodarstva”, istaknuli su iz HUP-a.









Savjetnik premijera Zvonimir Savić je rekao kako bi privatni sektor od toga mogao dobiti 30 posto. Je li to malo ili dovoljno za hrvatske poduzetnike?

“HUP kao socijalni partner na strani poslodavaca nije na adekvatan način bio do sada uključen u programiranje Nacionalnog plana oporavaka i otpornosti (NPOO) te mu nisu transparentno prezentirane komponente i investicije u koje bi se sredstva ulagala niti smo dobili odgovor na to pitanje”, rekli su u HUP-u.

Dodali su kako “otpočetka inzistiraju na omjer 50:50 raspodjele europskih novaca i Vlada je upoznata s njihovim zahtjevima i argumentacijom, no do danas nisu dobili odgovor”.









Ako Vlada zaista manji dio od spomenutog europskog paketa pomoći od 45 milijardi kuna za oporavak od koronakrize usmjeri u privatni sektor, što će učiniti hrvatski poslodavci?

“HUP će na takvu odluku reagirati, ukoliko do nje dođe, a zasad se ipak i dalje nadamo da do takvog scenarija neće doći i trudimo se intenzivno u javnoj komunikaciji upozoriti na štetnost takve odluke. Postavlja se pitanje što će se dogoditi s našim poduzetnicima i radnim mjestima koja oni osiguravaju ukoliko se takva odluka donese. Podsjećamo da je prema nedavnoj anketi koju je HUP proveo među članicama, čak 28 posto poduzetnika istaknulo da bez sufinanciranja bespovratnim sredstvima neće preživjeti recesiju. To je gotovo trećina ispitanika. Smatramo kako je i u interesu Vlade zadržati ove poslovne subjekte na životu te očuvati sva ta radna mjesta”, naglasili su u HUP-u.

Inače, u petak se održava online sastanak predstavnika EK i HUP-a na kojem će tema biti nacrt Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.