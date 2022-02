Imaginechina via AP Images/Guliver

VAŽNO UPOZORENJE NOBELOVCA KRUGMANA: ‘Ponavlja nam se ekonomska kriza iz 2008., i neće biti lijepo’

Autor: I.J.

Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 2008. Paul Krugman je svom redovnom komentaru za New York Times dao zlokobno upozorenje za tržište kriptovaluta. On situaciju na ovom tržište uspoređuje s krahom hipotekarnih kredita 2007. koja je dovela do velike ekonomske krize 2008. -. 2009. i kolapsa američkog tržišta nekretnina,.

Krugman u svom tekstu piše kako vidi neugodne paralele između tržišta kriptovaluta i kolapsa tržišta hipotekarnih kredita u 2008. i upozorava kako bi se tadašnja situacija mogla ponoviti i danas, upozoravajući kako će i ovaj put, kao što je to bilo i tada, najlošije proći oni najranjiviji u društvu.

Velika kriza, čiji početak označava propast banke Lehman Brothers 15. rujna 2008., bila je rezultat toga što su banke zajmove za kredite davale osobama s niskim dohocima. Kao što je to slučaj danas, kamate su bile niske, a kako su cijene nekretnina rasle, banke nisu razmišljale o riziku. No, 2007. počeo je sve više rasti broj onih koji nisu mogli plaćati kredite, banke su se našle u velikim problemima. Kako su se krediti preprodavali po čitavom svijetu, kriza se iz Sjedinjenih Država uskoro proširila i na cijeli svijet, pa i na Hrvatsku koja je u tom razdoblju zabilježila veliki pad cijena nekretnina i koja se od velikog udarca na gospodarstvo počela oporavljati tek 2016.