Važna obavijest za umirovljenike: Stižu jednokratne isplate, evo tko može dobiti 160 eura

Autor: I.G.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavio je da će se jednokratno novčano primanje, namijenjeno ublažavanju posljedica rasta troškova života, isplatiti korisnicima mirovina s tzv. inozemnim elementom 22. prosinca. Ova mjera dolazi u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 14. rujna 2023., koja se odnosi na isplatu jednokratnog novčanog primanja s ciljem pomoći umirovljenicima.

Jednokratno novčano primanje (JNP) bit će isplaćeno korisnicima koji primaju mirovinu u Republici Hrvatskoj te imaju i mirovinu iz inozemstva. Također, obuhvatit će one koji su ostvarili razdoblja osiguranja u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu izvan Hrvatske.

Da bi ostvarili pravo na ovo jednokratno primanje, korisnici su bili obvezni do 30. studenoga 2023. dostaviti HZMO-u dokaz o neto iznosu mirovine za rujan 2023. iz inozemstva ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu.

‘Mirovine s inozemnim elementom’

JNP će u ovoj isplati dobiti 62 525 korisnika mirovine s tzv. inozemnim elementom, a za ovu isplatu osigurano je 6.432.040,00 eura iz Državnog proračuna.

Za 11 279 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 300 eura isplatit će se 160 eura jednokratno, i za to je osigurano 1.804.640,00 eura, za 19 225 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 300,01 do 435 eura isplatit će se 120 eura jednokratno, i za to je osigurano 2.307.000,00 eura, za 19 957 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 435,01 do 570 eura isplatit će se 80 eura jednokratno, i za to je osigurano 1.596.560,00 eura, a za 12 064 korisnika s mirovinom od 570,01 do 700 eura jednokratno će se isplatiti 60 eura, i za to je osigurano 723.840,00 eura.









Jednokratno novčano primanje korisnicima mirovina do sada je isplaćeno u ukupnom iznosu od 374.041.201,98 eura.