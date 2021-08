VAŽNA OBAVIJEST ZA UMIROVLJENIKE: Saznajte koliko će vam mirovina narasti od rujna

U petak 20. kolovoza Državni zavod za statistiku trebao bi objaviti i posljednji podatak potreban za formulu izračuna usklađivanja mirovina, bruto plaće za lipanj. Mirovine se usklađuju prema dva faktora, rastu plaća i stopi inflacije. I jedan i drugi će, po svemu sudeći, biti u pozitivni, a do postotka usklađivanja dolazi se zbrojem 70 posto većeg faktora i 30 posto manjeg, pišu Mirovine.hr.

Budući da je većina podataka za izračun već dostupna, može se dati i okvirna procjena koliko bi usklađivanje moglo iznositi. U prvom dijelu godine to je bilo 0,56 posto, a u drugom se očekuje puno veća brojka. Prema izračunu HSU-ovog Željka Šempera, usklađivanje bi u drugom dijelu godine trebalo iznositi između 2,5 i 3 posto. No, kako je rast plaća u svibnju ipak usporio, Šemper je najavio da bi usklađivanje moglo biti bliže donjoj prognozi, dakle oko 2,5 posto. No, za konačan podatak ipak se mora pričekati petak.

Usklađivanje od 2,5 posto možda ne zvuči kao veliko, no ipak bi se radilo o jednom od najvećih usklađivanja u posljednjih desetak godina. Ako zanemarimo ranija razdoblja (prije 2010. godine), najveće usklađivanje mirovina umirovljenici su dobili u drugom dijelu 2018. godine kada je iznosilo 2,7 posto.

Što bi ta stopa na kraju značila umirovljenicima? Na prosječnu mirovinu od 2.582 kune rast bi iznosio oko 65 kuna. Za prosječnu mirovinu od 2.901 kunu onih koji su cijeli staž odradili samo u Hrvatskoj (bez međunarodnih ugovora) rast bi iznosio 72 kune. Kako većina ipak prima manje od tog iznosa, umirovljenici bi u prosjeku trebali dobiti 70-ak kuna veće mirovine.

Sudeći po ranijem iskustvu, nakon objave Državnog zavoda za statistiku sastat će se Upravno vijeće HZMO-a koje će i službeno donijeti odluku o usklađivanju.

Kako se stopa usklađivanja “broji” od 1. srpnja, umirovljenici bi u rujnu trebali dobiti redovnu mirovinu, uvećanu za usklađivanje i još zaostatak za srpanj.