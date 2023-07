Uzgajivač otkrio tamnu istinu o svinjetini iz trgovina: ‘Ne jedem to meso, nešto s njim ne valja’

Autor: Ivana Jurišić

Državni zavod za statistiku (DZS) u utorak je objavio novu infografiku koja prikazuje koliko su u svibnju ove godine cijene pojedinih namirnica bile više u odnosu na prošlogodišnji studeni. Iz podataka se jasno vidi kako je cijena svinjskih kotleta, tradicionalno hrane koju jedu siromašniji slojevi stanovništva, porasla šest posto. A ako je sudeći po nekim najavama, cijene bi mogle i dalje ići gore, samo je pitanje koliko.

S tim pitanjem obratili smo se Stjepanu Kušecu, zamjeniku predsjednika Središnjeg saveza udruga uzgajivača svinja Hrvatske, koji nam je rekao kako razloga za zabrinutost ipak nema.

“Ja smatram da usprkos nekim najavama neće doći do velikog poskupljenja. Nema velikog razloga za to. Naravno, teško je reći što će stvarno biti jer se situacija mijenja iz dana u dan”, kaže.





Pet puta manji broj krmača

Na pitanje kako onda komentira neke najave da bi svinjetina uskoro mogla biti i skuplja od janjetine smije se i kaže kako se to ne može uopće uspoređivati.

“Janjetina i teletina su se uvijek računale kao luksuzno meso, dok je svinjetina bila meso za narod, a tako će i ostati”, objašnjava ovaj proizvođač koji ima nekoliko desetljeća iskustva u svinjogojstvu.

Kušec upozorava kako je puno veći problem od cijene trenutačno proizvodnja koja iz godine u godinu pada.

“Ne tako davno mi smo bili samodostatni u svinjogojstvu, a danas uvozimo već više od 50 posto potrebnih količina”, govori dodajući kako je osim visokih troškova proizvodnje, za problem smanjenja proizvodnje krivo zajedničko europsko tržište.

“Otkako smo se našli na zajedničkom europskom tržištu trgovci samo gledaju gdje će naći jeftinije meso. Kao rezultat svega toga, hrvatski uzgajivači svinja ne mogu s nikim dogovoriti prodaju. To je razlog smanjenja broja svinja u Hrvatskoj, počevši od krmača koje smo imali i 300 tisuća, da bismo sada ostali na 60 tisuća komada”, kaže.

Svinjski paradoks

Kušec je jedan od onih koji još uvijek rade, ali slabijim kapacitetom jer poput svih drugih teško može naći nekoga kome bi prodao svinje.









“Možda zvuči kao paradoks u trenutku kada vladaju nestašice svinjskog mesa zbog rata u Ukrajini i afričke svinjske kuge, ali to je problem s kojim se suočavamo svakog dana i mi stvarno ne znamo što će biti sutra”, objašnjava dodajući kako je vrijeme da se izračuna koliko Hrvatskoj treba svinja za vlastite potrebe.

“To bi bio prvi korak u rješavanju tog problema”, kaže.

Pitamo ga je li kao uzgajivač svinjetine ikad kupio meso iz uvoza.









“E pa to nisam, ali sam ga jeo na feštama. Ljudi kupe pa idu malo počastiti prijatelje i iako nisam stručnjak koji vam može govoriti o sastavu mesa, ukus je definitivno lošiji od onoga što imamo doma.

Uostalom, ako mi jedemo jeftiniju svinjetinu od one koja se prodaje u Njemačkoj i Austriji i nekim drugim europskim zemljama, onda se čovjek mora zapitati zašto je to tako. Nije valjda da nama prodaju jednako kvalitetnu svinjetinu, samo po nižoj cijeni. To samo znači da s ovim mesom koje jedemo u trgovini nešto ne štima”, smatra Kušec dodajući kako je logički da će zemlje koje prodaju svoje viškove svinjetine sebi ostaviti one najbolje, a u prodaju staviti ono lošije meso.

“Na nama je da jedemo svoje meso i da izaberemo meso hrvatskog proizvođača”, zaključuje Kušec.