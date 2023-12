Uzgajivač božićnih drvaca otkrio koliko zaradi svake godine: Mnogi će se iznenaditi

Autor: Ivana Jurišić

Još je ostalo samo pet dana do Božića, pa je krajnje vrijeme za kupnju božićnog drvca. Iako će mnogi po kupnju omiljenog ukrasa otići do najbližeg trgovačkog centra, oni pametniji će otići direktno do proizvođača gdje će sami moći izabrati tek odrezano drvce koje im onda biti svježe sve do kraja blagdana.

Jedan od rasadnika u kojem se ovih dana radi non stop je i onaj Marija Beraneka u Svetoj Klari kraj Zagreba. Ovaj vrijedan čovjek se uzgojem božićnih drvaca počeo baviti 2011. godine kada je na praznom komadu zemlje kraj Zagreba zasadio svoja prva drvca. Kako sam kaže, prvih sedam godina nije zaradio niti kune, ali situacija se znatno popravila u posljednjih pet godina pa tako sada od godišnje zarade može kupiti i dobar polovni auto.

Zaradi 10 tisuća eura godišnje

“Prvih godina smo znali biti i u minusu, a danas nam na kraju sezone ostane čisto oko deset tisuća eura. Ljudi se varaju. Misle da je to puno i da toliko zaradim od samo tjedan dana prodaje, ali zaboravljaju da se u rasadniku mora raditi cijele godine. Ako se onda to podijeli sa 12 mjeseci, to je manje od tisuću eura mjesečno”, objašnjava nam Mario.

Beranek ima 300 stalnih kupaca koji mu dolaze svake godine i za koje zna da će im moći prodati božićno drvce. Najviše se traži nordijska jela koja je i ujedno i najskuplja, dok je nešto manje popularna nešto jeftinija smreka.

“Ove godine smo digli cijenu za pet eura po stablu. Jednu nordijsku jelu sam prodao za 70 eura, dok se smreka može kupiti i za 20 eura”, dodaje.

Njegova stabla možete kupiti na adresi Mrkšina 9 A u Svetoj Klari, a osim izrezanih stabala u Marijevom dvorištu možete dođi, prošetati i sami izabrati bor kojemu neće odmah početi padati iglice, kao što je slučaj sa drvcima iz uvoza koja su često izrezana i mjesec dana prije nego što dođu u Hrvatsku.

Kupci se najčešće odlučuju za nordijsku jelu

Domaća hrvatska božićna drvca možete kupiti i na imanju obitelji Cikač u Kućan Marofu, u blizini Varaždina. Uzgaja ih 40-godišnji Davor Cikač, inženjer elektrotehnike, koji svo svoje slobodno vrijeme provodi među božićnim drvcima.









Na polju Cikačevih uz obične i srebrne smreke, možete naći i nordijske, turske, fraseri i korejske jele. Dok se nekoć najviše kupovala jeftinija obična smreka, Davor kaže da se danas kupci najčešće odlučuju za nordijsku jelu i srebrnu smreku.

“Ljudi danas više ne gledaju na svaki euro, pa će radije dati malo više i kupiti nordijsku jelu jer znaju da će s njom imati lijepo drvce sve do kraja božićnog razdoblja”, kaže.

Drvca 30 posto jeftinija nego u Zagrebu

Na komentare da je našao savršen posao jer radi samo tjedan dana u godini, Davor se smije.









“Svaki drugi vikend sam u polju, a dosta posla ima i kroz tjedan. Želim da ta drvca budu stvarno prve klase, a onda ima dosta posla. Ima tu dosta košnje, špricanja herbicidima, ima i orezivanja, puno toga se mora napraviti da bi drvca bila savršena”, objašnjava.

I kod njega su stabla nešto skuplja nego prošle godine, ali su ipak 30 posto jeftinija nego u Zagrebu.

“U usporedbi s prošlom godinom cijene su možda dva eura više. U Zagrebu su cijene dosta više nego kod nas jer su štandovi skupi, mora se platiti i par tisuća eura za jedno prodajno mjesto”, zaključuje.

Oni koji se odluče otići u Kućan Marof po svoje božićno drvce, nordijsku jelu visine 2,20 metra će platiti 38 do 40 eura, dok se Zagrebu ta ista jela prodaje za 60, na nekim mjestima i 80 eura.

“Srebrne smreke su nešto jeftinije, ali opet ne puno, jer i njima treba dugo vremena da narastu”, zaključuje Davor.