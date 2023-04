UVOĐENJEM EURA DOGODILE SU SE PROMJENE KOJIH NISMO SVJESNI! Naučit ćemo što je ‘slobodno plivanje’: ‘Tvrdnja hrvatske Vlade i HNB-a bila je zavaravajuća’

Autor: Ratko Bošković/7dnevno

Najveća monetarna revolucija u suvremenoj povijesti – prepuštanje vodećih svjetskih nacionalnih valuta “slobodnom plivanju”, čime je nastao novac kakav danas poznajemo i koristimo – dogodila se u ožujku 1973., dakle, prije točno 50 godina. Stjecajem okolnosti, sa zakašnjenjem od pola stoljeća ovih je dana ta revolucija zahvatila i Hrvatsku pa su građani i trgovci i na teritoriju Republike Hrvatske prvi put, a da toga uopće nisu svjesni, nakon što su cijelu svoju povijest od toga panično bježali, počeli koristiti monetu čija se cijena izražena u ostalim glavnim valutama formira slobodno, na tržištu, prema ponudi i potražnji te prema snazi ekonomija, a ne administrativno, odlukama vlasti.

Ta nova valuta koju hrvatski rezidenti koriste od prvoga je siječnja ove godine, dakako, euro. Euro emitira i njegovom količinom upravlja Europska središnja banka, a ona je svoju tečajnu politiku javno deklarirala kao “slobodno plivanje” ili engleski “free floating”. To se lijepo vidi i na krivulji tečaja eura prema američkom dolaru: u travnju 2020. jedan dolar stajao je 92 eurska centa, u prosincu 2021. 82 centa, u rujnu 2022. jedan euro i tri centa (čak 25,6 posto više nego prije godinu dana), a u trenutku kad ovaj tekst nastaje, 93 eurska centa.

Za kunu, donedavni hrvatski službeni novac, većina ljudi je mislila da je vezan za euro (prije toga za njemačku marku) fiksnim tečajem, ali ona je to bila samo neposredno prije ulaska Hrvatske u područje eura, a čak joj je i u Europskom tečajnom mehanizmu (ERM 2) od sredine 2020. godine bilo dopušteno “plivanje” u rasponu od čak plus/minus 15 posto od utvrđenog središnjeg pariteta. Prije toga, od trenutka kad je u svibnju 1994. zamijenila hrvatski dinar pa sve do prije ulaska Hrvatske u eurozonu, tečajni režim kune službeno je Međunarodnom monetarnom fondu (svjetskom monetarnom “policajcu”) prijavljen kao “upravljano plivajući”, engleski “managed floating”, što znači da je Hrvatska narodna banka svojim prodajama i kupnjama deviza (tzv. intervencijama) na hrvatskom međubankarskom deviznom tržištu nastojala oscilacije tečaja kune prema euru, a prije toga prema njemačkoj marki, smanjiti na najmanju moguću mjeru i one nikad nisu izašle iz “pojasa” od plus/minus 7 posto.





Službene devalvacije

U literaturi se taj tečajni režim naziva i “prljavo plivanje”, engleski “dirty floating”. Još prije kune, tečaj kratkoživućega novčanog bona hrvatskog dinara prema njemačkoj marki određivalo je hrvatsko Ministarstvo financija sustižući tečaj na “crnom”, uličnom tržištu i nastojeći prikupiti što više deviza za svoje devizne pričuve, čime je zapravo proizvelo gotovo pa hiperinflaciju. Hrvatski dinar zamijenio je “Markovićev” jugoslavenski s vrijednošću od 55 dinara za marku, a prestao je postojati s tečajem od 3716,46 dinara za marku.

Tečaj valute koja je na teritoriju Hrvatske u novije doba bila najdulje u službenoj upotrebi, jugoslavenskog dinara, određivan je čisto administrativno. Bilo je pokušaja da se barem djelomično prepusti plivanju, kao i pokušaja njegova “vezivanja” za njemačku marku, ali su svi oni propali pred nezaustavljivom deprecijacijom ili u službenim devalvacijama. U socijalizmu, dakle, cijena stranoga novca u domaćem je bila strogo administrativno određivana i kontrolirana, a dogovaranje kupoprodaja deviza po tečaju drukčijem od službenoga bilo je zabranjeno i kažnjivo. U kapitalizmu su de facto fiksni tečaj hrvatske nacionalne monete na internom “tržištu” održavale i poslovne banke u stranom vlasništvu i središnja banka, kojima nikakva deprecijacija nije dolazila u obzir zbog njihove inozemne devizne zaduženosti i mase danih bankovnih kredita, odnosno dugova građana i privrednika s “deviznim klauzulama”. De facto fiksni tečaj imao je golem, neprocjenjivo velik ekonomski i socijalni trošak, pomeo je svu proizvodnju nastalu u socijalizmu koja s tržišnim cijenama svojih proizvoda po tom tečaju nije mogla pokriti svoje troškove, a kojima bi postupna deprecijacija tečaja možda osigurala vrijeme za prilagodbu i uspostavu konkurentnosti i održivosti.

Možemo zaključiti da hrvatski građani i poduzetnici u posljednjem stoljeću nisu iskusili život i rad uz slobodno plivajuću valutu i da je pojava eura kao monete čija se vrijednost (tečaj) slobodno formira na međunarodnom tržištu za njih golema, epohalna promjena. No većina ih tu promjenu neće izravno osjetiti. Dobro će je iskusiti hrvatski poduzetnici koji posluju na međunarodnom tržištu i koji će, osim eurom, račune plaćati i u drugim velikim globalnim valutama, ponajprije dolaru, jer se u dolaru na svjetskom tržištu ističu cijene gotovo svih najvažnijih roba, pa i velikog dijela međunarodnih usluga.

Drastične promjene

Ti će hrvatski poduzetnici vrlo brzo otkriti da im nafta, plin, čelik, kava, brodovi, avioni, automobili…, čak i kad su im dolarske cijene stabilne, u samo nekoliko mjeseci mogu drastično poskupjeti jednako kao i dok je postojala kuna, samo ovoga puta izravno u eurima. Naime, na svijetu neće biti središnje banke koja bi cijenu dolara u eurima fiksirala, kao što je to Hrvatska narodna banka činila s kunom prema njemačkoj marki i euru, a tek je preko njih morala tolerirati plivanje kune prema dolaru.

Hrvatski poduzetnici koji kupuju i prodaju i izvan Hrvatske i područja eura, ako to već dosad nisu, vrlo brzo će shvatiti koliko je bila zavaravajuća tvrdnja hrvatske Vlade i Hrvatske narodne banke da s uvođenjem eura u Hrvatskoj za njih nestaje opasnost od tečajnih razlika… Iz Drugoga svjetskog rata, prije 80 godina, svijet je izašao s brettonwoodskim sustavom američkog dolara vezanog za zlato, a svih ostalih velikih svjetskih valuta čvrsto vezanih za dolar. Promjena njihova tečaja prema dolaru bila je zabranjena, osim u izvanrednim situacijama i uz odobrenje Međunarodnog monetarnog fonda.

Bilo je to ostvarenje sna o globalnom monetarnom sustavu koji će biti stabilan, koji će poticati međunarodnu trgovinu i neće dopuštati proračunato i nelojalno depreciranje ili devalviranje nacionalnih valuta radi povećanja konkurentnosti u odnosu na susjede, što je, između ostaloga, dovelo i do Velike depresije 1930-ih godina. U potrazi za stabilnošću i sigurnošću zlato se samo po sebi nametalo kao temeljna mjera vrijednosti, pa tako i vrijednosti novca.

Brettonwoodski sustav bio je zapravo potpuno funkcionalan samo jednu godinu. Tek 1958. države zapadne Europe dovoljno su ekonomski ojačale da svoje valute učine konvertibilnima u dolar, a već 1959. godine ukupne obveze Sjedinjenih Država prema inozemstvu da dolare isplate u zlatu po cijeni dogovorenoj u Bretton Woodsu dosegnule su ukupne američke zlatne rezerve i nastavile su rasti. Veliki porast američke domaće javne potrošnje na socijalne programe predsjednika Lyndona Johnsona i na financiranje Vijetnamskog rata učinio je američku obvezu da će sve dolare zamijeniti za zlato posve neodrživom pa ju je 15. kolovoza 1971. predsjednik Richard Nixon “privremeno” ukinuo: zatvorio je “zlatni prozor” i proizveo poznati “Nixonov šok”. Raspao se i treći povijesni “zlatni standard”.









Suvremeni novac

U kolovozu 1971., nakon priprema u dubokoj tajnosti, raspušten je svjetski monetarni sustav koji su 44 savezničke države potkraj Drugoga svjetskog rata 1944. formirale u Bretton Woodsu. Tada je zapravo nastao i suvremeni fiat novac, novac ex nihilo ili fiducijarni novac kakav danas ljudi koriste za plaćanje i štednju, novac bez ikakve druge “podloge” osim u gospodarskoj aktivnosti. No protekla je još godina i osam mjeseci dok sve velike svjetske valute nisu raskinule i svoju čvrstu vezu s dolarom: dogodilo se to u ožujku 1973., prije točno pola stoljeća.

“Nakon kolapsa brettonwoodskog sustava Međunarodni monetarni fond dopustio je svojim državama članicama da slobodno izaberu tečajni režim kakav žele, osim vezivanja svojih valuta za zlato”, stoji na MMF-ovim mrežnim stranicama. “Mogle su dopustiti svojim monetama da slobodno plivaju, mogle su ih vezati za drugu stranu valutu ili košaricu valuta, koristiti novac druge države kao vlastiti, uključiti se u članstvo novčanog bloka ili biti dijelom monetarne unije.”

Mnogi su strahovali da će kolaps brettonwoodskog sustava označiti kraj razdoblja brzoga rasta i razvoja brojnih zemalja. No zapravo se prijelaz na plivajuće tečajeve odigrao glatko i dogodio se u pravom trenutku: fleksibilni tečajevi olakšali su državama velikim uvoznicama nafte poput Japana da već u listopadu 1973. izdrže nagli skok cijene nafte prouzročen prekidom isporuka iz arapskih zemalja članica OPEC-a. “Od tog trenutka plivajući tečajevi pomagali su državama da se prilagode izvanjskim šokovima.” (MMF)









Ne samo velike države i ekonomije poput Japana, Engleske, Njemačke ili Francuske nego i većina zemalja u razvoju i ekonomija “u nastajanju” u ožujku 1973. odabrala je slobodno plivajuće tečajne režime, ali i ekonomski teoretičari i monetarni praktičari brzo su uvidjeli da za male, otočne i nerazvijene zemlje taj režim nije dobar. Nobelovac Milton Friedman u svojim se radovima već 1953. godine zalagao za raskidanje brettonwoodskog sustava i prepuštanje valuta slobodnom plivanju, ali je 1973. u svom izlaganju u Kongresu SAD-a rekao: “Dugo sam sklon sustavu plivajućih deviznih tečajeva za vodeće zemlje, no nikada nisam tvrdio da je to nužno i najbolji sustav za zemlje u razvoju.”

Fleksibilni tečaj

Friedman je smatrao da “fleksibilni tečaj nije dobra opcija ni za Jugoslaviju”, kako je iste 1973. godine rekao i u Beogradu, pa je Jugoslaviji predložio da uvede valutni odbor s deviznom podlogom u njemačkim markama. Posljednji jugoslavenski premijer Ante Marković to će zaista i učiniti 17 godina poslije, a u Hrvatskoj će 21 godinu poslije Friedmanov savjet provesti Vlada premijera Nikice Valentića.

Naime, Hrvatska je, kao i nebrojene druge male i nerazvijene države, za svoj razvoj trebala inozemni kapital i morala je dopustiti njegovo slobodno pritjecanje u zemlju. No tada bi – što je Hrvatska bolno osjetila – priljev stranoga novca rušio vrijednost domaćega i izazivao inflaciju, pa i hiperinflaciju. Da se to ne bi događalo, Hrvatska je također morala svoj domaći novac “fleksibilno i upravljano” “vezati” za onu stabilnu inozemnu valutu u kojoj je imala najviše transakcija sa svijetom, a zatim taj de facto fiksni tečaj braniti deviznim pričuvama.

Pitanje je bilo samo koliko je trebalo dopustiti fleksibilnosti da tečaj ne uništi naslijeđenu ekonomiju. U tom se pogledu, kako tvrde mnogi hrvatski ekonomisti, hrvatski tečajni režim pokazao previše rigidnim, što njegovi kreatori, dakako, nikada nisu priznali.

Iz te rigidnosti Hrvatska je ove godine, točno pola stoljeća nakon ostatka svijeta, iskoračila u suprotnu monetarnu poziciju, slobodno plivanje novca koji koristi, ali ovoga puta to nije valuta male, slabe i nerazvijene države koju će neki jaki inozemni novac začas uništiti, nego je valuta velike, jake i stabilne ekonomije, Europske unije i eurozone. No da je ta monetarna stabilnost iluzorna, pokazuje ovih dana slom nekoliko vodećih europskih, ujedno i globalno značajnih banaka, koje su od bankrota i iščeznuća morale spašavati njihove središnje banke, odnosno države.