USRED DALMACIJE KVADRAT KOŠTA 5.000 EURA! Cijene će biti i veće: ‘Stanove kupuju Hercegovci iz Gruda i Širokog, domaći baš i ne’

Autor: Dnevno.hr

Cijene nekretnina na cijeloj Makarskoj rivijeri, ali i znatno šire, ne mogu se mjeriti s Makarskom koja je postala najskuplja, unatoč tome što zgrade niču iz dana u dan na svakoj mogućoj slobodnoj lokaciji.

Kako su rekli iz agencije za promet nekretninama “Nimfa”, kvadrat stana u Velikom Brdu, koje je postalo sinonim za prekomjernu izgradnju, košta 3000 eura.

“Stanovi na rivi prodaju se za 4400 eura po kvadratu, nebitno je što nije riječ o novogradnji. Tko ima dobru kupovnu moć, on se ne cjenka već stan kupuje odmah, a tu je riječ uglavnom o strancima, Mađarima, Rusima, Ukrajincima i Slovacima. Domaći ljudi stanove kupuju na kredit, a za cijene gotovo da i ne pitaju naši koji žive u inozemstvu – Austriji, Njemačkoj, Americi ili Australiji. Makarani baš i ne kupuju stanove, već više Hercegovci, i to iz Gruda i Širokog Brijega. U Brelima se kupuju urbane vile čija je cijena po kvadratu 4000 eura, dok kvadrat kuće u Tučepima, u prvom redu do mora, košta 5000 eura. Potražnja je velika, a ponuda je postala mala pa će cijene stanova i kuća sigurno biti još veće”, kazali su Slobodnoj Dalmaciji iz agencije.





Ne nazire se pad cijena

U Makarskoj se na predjelu Glavica trenutno u režiji poduzetnika Joska Šarića Škare gradi druga stambena zgrada, a prva je već davno prodana i useljena. Šarić kaže, u drugoj zgradi koje se gradi rezervirano je 25 posto stanova i radi se o domaćima koji žive u inozemstvu.

“Prije godinu dana kvadrat stana je koštao od 3500 do 4500 eura, a sada u inflaciji košta od 4500 do 5000 eura. Porasla je cijena materijala i rada radnika pa je zato povećana i cijena stanova. Zimi i nemamo baš neke potražnje za kupnjom stanova, ali navala počinje u proljeće i ljeto”, istaknuo je Šarić, dodavši da “investitori ne diktiraju cijene stanova, već ih diktira tržište”.

I ne nazire se da će cijene stanova pod Biokovom padati. Cijene kuća ostale su iste pa se, ovisno o lokaciji i opremljenosti, u Makarskoj mogu kupiti za od 1400 do 2000 eura po kvadratu.