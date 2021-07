USPRKOS VISOKIM CIJENAMA, RIJEKA POSTALA NOVA HIT DESTINACIJA: Agent za nekretnine otkriva što će se dogoditi s cijenama stanova nakon uvođenja eura

Autor: Ivana Jurišić

Početkom pandemije prošle godine svi smo očekivali da će doći do pada prodaje nekretnina, sloma tržišta, pada cijena, no desilo se upravo suprotno – rast prodaje, i to popriličan, i rast cijena, rekao je Branko Papeš, direktor i vlasnik agencije Dogma nekretnine za Novi list.

Zbog pandemije došlo je i do inflacije, istiskalo se na bilijarde eura, inflacija je od 2 do 3 posto godišnje, što znači da novac gubi vrijednost i najjednostavniji način za obraniti vrijednost novca je ulaganje u nekretnine, rentanje, gdje je povrat 3, 5, čak i 7 posto godišnje. I na kraju, za svake krize ljudi najviše traže sigurnost, a kupnja nekretnina definira se kao sigurno ulaganje.

Deset puta više upita

Uslijed toga, otvorile su se i nove tržišne niše. Kupci žele živjeti u ljepšim nekretninama, traže drugačije nekretnine. Do unazad godinu dana nitko nije htio živjeti u prizemlju, etaže kuće nisu bile toliko poželjne, a danas ljudi traže upravo to, prizemlje, izlaz na okućnicu, dvorište itd.

Kuće u predgrađu su postale poželjne, opisao je Papeš, istaknuvši da je ono što ih je najviše iznenadilo i što apsolutno nisu mogli očekivati – hrvatska dijaspora.

Papeš ističe kako u posljednjih godinu dana imaju deset puta više upita i realizacija ljudi izvana koji kupuju nekretninu, a Rijeka i Istra su prepoznate kao mjesto na koje se žele vratiti i u kojem žele živjeti.

Razlog je otvorenost, blizina, pristupačnost ljudi. Osim dijaspore, sve više stranaca kupuje nekretnine ovdje, i to ne samo u Opatiji, Krku, Crikvenici itd. nego je i u Rijeci sve više stranaca koji ulažu. Njima su naše cijene vrlo pristupačne i prepoznali su tu tržišnu nišu.

Osim toga, imamo i poslovne nomade, koji u ovom trenutku možda toliko ne kupuju, no sve više upita imamo od ljudi koji su se odlučili doći u Rijeku i ovdje nekretninu iznajmiti. Posljedica je rast realizacije, pa u odnosu na 2019. bilježimo rast prodaje, realizacije, od preko 20 posto te rast cijena od 10 do 20 posto.

Za vrijeme pandemije nam se pojavio i totalno novi način prodaje nekretnina: u posljednjih godinu dana 50-ak nekretnina smo prodali online, i to onih koje koštaju 50 do 70 tisuća eura, ali i preko 500.000 eura, što je prije pandemije bilo nezamislivo.









Sigurnost najvažnija

Povećanju potražnje jako je pridonio RIO, najveći projekt koji se gradi u Rijeci u posljednjih 20 godina, s 270 stanova, a gdje su stanove kupili Hrvati iz Kine, Washingtona, New Yorka, Floride, Stockholma, Osla, Amsterdama, Beča, itd.

“No nisu to samo Hrvati, nego je jako puno ljudi, a ja ću ih nazvati našim ljudima, s područja bivše Jugoslavije, koji planiraju uložiti novac, planiraju se vratiti živjeti ili u penziju, i odlučili su se za Rijeku i Istru zbog otvorenosti itd”, ističe Papeš.

Jedan od bitnih faktora zbog kojeg se stranci odluče kupiti nekretninu u Hrvatskoj, odnosno Rijeci, a kojeg mi možda i nismo svjesni je sigurnost. Njima je gotovo nezamislivo da se u 22 sata ili u pola noći mogu prošetati po gradu.

– I euro će sigurno dignuti cijene, nažalost ne samo nekretnina nego svega, za nekoliko posto, predviđa Papeš. Na pitanje o Zagrebu, odnosno o tome je li potres utjecao na tržište, kaže da se tržište u Zagrebu podijelilo na stare nekretnine i one izgrađene nakon 1968., s tim da je, kaže, “eksplodiralo” tržište novogradnji.









– Postoje tvrtke koje su prije potresa imale 300-400 neprodanih stanova, a danas više nijedan. Cijena novogradnji je skočila u nebo. U Zagrebu se nekretnine prodaju i po 6, 7, 8 tisuća eura po metru kvadratnom, veli Papeš.