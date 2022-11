USPOREDILI SMO CIJENE IZ TRGOVINA U HRVATSKOJ I NJEMAČKOJ! Rezultat je šokantan: Pogledajte što sve plaćamo i duplo više od Nijemaca

Autor: Ivana Jurišić

Vjerojatno ste čuli ili pročitali nešto o krizi u Njemačkoj? Naravno da jeste. Inflacija u toj bogatoj zemlji je dosegla više od 10 posto, a tradicionalno oprezni Nijemci pohrlili su u trgovina po peći za grijanje i svijeće, zlu ne trebalo.

Ipak, je li život čak i u takvoj Njemačkoj bolji nego u Hrvatskoj u kojoj se premijer Andrej Plenković hvali rekordno visokom prosječnom plaćom i visokim rastom BDP-a kojim smo nadmašili skoro sve zemlje u EU?

Ako je sudeći po brojkama, izgleda da Hrvati misle tako. Naime, samo krajem prošle godine u Njemačkoj je živjelo 434.610 osoba s hrvatskim državljanstvom. Godinu dana prije taj broj je iznosio 426.845. Ako se ovako nastavi, za nekoliko desetljeća više će Hrvata biti u Njemačkoj nego u Hrvatskoj.





Ti isti Hrvati će i ove godine za blagdane u velikom broju hrvatskom autocestom požuriti doma, sa torbama punih svakakvih delicija koje su kupili u Njemačkoj i to po znatno nižim cijenama nego u Hrvatskoj.

Kako biste vidjeli koje cijene plaćaju Nijemci za isti proizvod, a koje Hrvati, danas ne treba ići preko granice. Dovoljno je usporediti hrvatske i njemačke kataloge. Kada smo počeli uspoređivati cijene, pretpostavili smo kako će brojke biti u korist Njemačke, ali omjeri su iznenadili i nas. I u Hrvatskoj i u Njemačkoj smo uspoređivali proizvode koji nisu na akciji.

Mandarine još uvijek nešto jeftinije

Recimo petak je navečer, želite djetetu dati večeru, ali kasno je, nema vremena za kuhanje. Odjurite u trgovinu kupiti zamrznutu pizzu. Uzimate dr. Oetker jer svugdje piše kako je najbolja od onih u dućanu. U Njemačkoj ćete kilogram takve pizze platiti 6.94, a u Hrvatskoj 12.44 eura. Prava sitnica. Gotovo da se isplati otići do Njemačke i napuniti gepek pizzama.

Hoćete li nešto zdravije, npr. svježu brokulu, kod nas ćete je platiti 2.65 po kilogramu, u Njemačkoj 2.50. Možda je nekome sitnica, ali skupi se, osobito ako vam obitelj voli brokulu.

Tu je i popularna Barilla tjestenina čija je cijena u u Njemačkoj 2.59 eura po kilogramu, u Hrvatskoj 3.71 eura.

Što je sa energetskim pićima? Popularni Red Bull u Njemačkoj je 1.19 eura, kod nas 1.59 eura.









Da nije sve tako crno, pokazuju nam mandarine. Nijemci će za ukusno voće morati dati 2.49 eura, a Hrvati će ih naći i za 1.20 eura.

Ipak, sve što ste uštedjeli na mandarinama, potrošiti ćete na odjelu koji prodaje prašak za pranje rublja. Tako je Vanish Oxi Action prašak za pranje rublje u Njemačkoj 7.57 eura po kilogramu, u Hrvatskoj 16.77 eura, više nego dvostruko skuplji.

Puno je skuplja i Rexona dezodorans. U Njemačkoj ćete pakiranje od 200 ml platiti 1.99 eura, u Hrvatskoj ćete pakiranje od 150 ml platiti 3,71 eura.









Njemački minimalac veći od hrvatske prosječne plaće

Recimo da ste odlučili živjeti zdravo i s kravljeg mlijeka prijeći na bademovo. Litru Alpro mlijeka ćete u Njemačkoj platiti 2.89, u Hrvatskoj 3.32 eura. Razlika je vidljiva i na maslacu. Tako ćete kilogram Meggle maslaca u hrvatskim trgovinama platiti 15,39 eura, a u njemačkim 9,16.Zaželjeli ste se nečeg slatkog? Možda idete kupiti Rafello kuglice. Hrvati će kilogram ukusne kokos poslastice platiti 23 eura po kilogramu, Nijemci 17.27. Monte desert za djecu u Njemačkoj se plaća 5.12 po kilogramu, a u Hrvatskoj 7.84.

Persil obiteljsko pakiranje detrdženta za pranje rublje njemački kupci plaćaju 2.77 eura po kilogramu, Hrvati 3.13 eura.

I tako dalje i tako dalje. Primjera je bezbroj, dovoljno da hrvatske građane zaboli glave.

Kada uz to usporedimo naše i njemačke plaće, razlika je još očitija. Od 1. srpnja ove godine bruto minimalna plaća u Njemačkoj je 10.45 eura po satu. Iako se neto iznosi razlikuju od pokrajine do pokrajine, jasno je kako je njemački minimalac puno viši od hrvatske prosječne plaće. Kad uz to usporedimo i cijene u trgovinama, jasno je kako ćemo za isti iznos u Njemačkoj kupiti znatno više.

Sljedeći put kada pročitate ili čujete nešto o krizi u Njemačkoj, znajte kako je riječ o krizi koja se ne može usporediti s onom u Hrvatskoj.

O tome smo prije nekoliko mjeseci razgovarali s ekonomistom Ljubom Jurčićem koji je tada upozoravao kako ne možemo na isti način gledati inflaciju u Hrvatskoj i onu u zapadnoj Europi.

“Naš problem je što hrana u potrošačkoj košarici sudjeluje s 28 posto, što je duplo nego u Europi. I kada Hrvatima poskupi hrana na nas to utječe puno više nego na Europljane koji na hranu troše duplo manje od nas. Inflacija će siromašne zemlje kao Hrvatska koja se nalazi na dnu Europske unije pogoditi puno više nego razvijene zemlje. Pa u Hrvatskoj imamo 220.000 ljudi koji imaju blokiran račun. Možete zamisliti kako će ova nova poskupljenja utjecati na njih”, objašnjava.

Jurčić je tada istaknuo kako će se građani u visoko razvijenim zemljama EU koji godišnje zarađuju 30 do 40 tisuća eura odreći nešto luksuza, dok je za veliki broj Hrvata to stvar preživljavanja.

“U bogatim zemljama ljudi će malo smanjiti štednju i neće ni osjetiti udar. U Hrvatskoj koja ima 20 posto ljudi na granici siromaštva prije ove inflacije, nakon ove inflacije će se povećati broj ljudi koji će doći na granicu siromaštva i imati teži život. Oni koji su na granici siromaštva otići će u siromašne, oni koji su bili slabijeg statusa, doći će na granicu siromaštva, jedino će bogatašima biti dobro. Oni će samo malo manje uštedjeti”, zaključuje Jurčić.