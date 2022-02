USKORO ĆE VLASTITI STAN MOĆI KUPITI SAMO BOGATAŠI: Stručnjak objašnjava tko je glavni krivac za takvo stanje, nudi i rješenje problema

Autor: Ivana Jurišić

Ekonomski analitičar Damir Novotny za Dnevno komentira neke od najvažnijih ekonomskih događaja prošlog tjedna.

Hrvatska država se prošlog utorka na domaćem tržištu zadužila za milijardu eura kako bi isplatila obveznicu vrijedna pola milijarde eura, izdanu 2017. godine, te onu iz 2019. godine, u iznosu od tri milijarde kuna. Prva je izdana uz kupon od 2,25 posto, a druga samo 0,5 posto, zahvaljujući iznimno povoljnim uvjetima kreditiranja na tržištu novca i činjenici da je plasirana u eri negativnih kamata u Europi. S obzirom na rast inflacije, eri niskih kamatnih stopa je vjerojatno kraj. Iako Europska središnja banka nije najavila povećanje kamatnih stopa, to će se dogoditi prije ili kasnije, što bi moglo otežati otplatu duga.

Na pitanje znači li to da je došao kraj jeftinom zaduživanju javnog sektora, Novotny odgovara kako su bez obzira na nisku inflaciju proteklih godina, ove kamate bile daleko ispod ravnotežnih.

“Inflacija je godinama bila pod kontrolom. Kamatne stope su bile niske zahvaljujući ekspanzivnoj monetarnoj politici središnjih banaka i to je zaduženim vladama, prije svega mediteranskih zemalja kao što su Italija, Hrvatska, Španjolska, Grčka i Portugal, omogućilo da se jeftinije zaduže i smanje javni dug. Međutim, to nisu ravnotežne kamatne stope te će one vjerojatno u narednim godinama rasti. Ne možemo prognozirati i ne znamo kada će se to dogoditi i kojom snagom, ali će sigurno rasti”, objašnjava.

Na pitanje znači li to novu krizu, Novotny odgovara da Hrvatska prije svega treba raditi na tome da smanji javni dug.

“To će napraviti ili viškovima u državnom proračunu ili prodajom imovine, drugog načina nema”, napominje.

“Europska središnja banka je zbog puštanja velike količine novaca na tržište kamate držala niskim. Globalizacija i niske cijene robe iz azijskih zemalja su pomogle da se ta ogromna kočičina novca na tržištu ne pretvori u inflatorne pritiske, ali sada je to vrijeme gotovo”, govori Novotny.

Mali ulagači će morati progutati gubitke

Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Paul Krugman je u svojoj redovnoj kolumni za New York Times dao zlokobno upozorenje za nestabilno tržište kriptovaluta, uspoređujući trenutno stanje na tom tržištu s krahom hipotekarnih kredita 2007., što je dovelo do kolapsa američkog stambenog tržišta i pokrenulo globalnu financijsku krizu 2007.-2008.









Nobelovac tvrdi da se investitorima u kripto na sličan način prodaju špekulativni financijski proizvodi bez istinskog razumijevanja rizika.

Novotny objašnjava kako su u razdoblju od 2005. do 2008. zbog viška novca na tržištu kreirali derivirani financijski proizvodi koji nisu imali temelja u realnoj ekonomiji.

“Postoji velika sličnost između deriviranih financijskih instrumenata koji su izdavani na temelju drugorazrednih hipotekarnih kredita i bitcoina koji se temelji na nekakvom virtualnom namaterijalnom koncepta”, objašnjava analitičar navodeći kako to ipak ne znači da nas čeka kolaps financijskog sustava kao što se dogodilo 2007.

“Tada su banke kupovale te derivirane instrumente. Prvo je nekoliko milijardi eura otpisala francuska banka BNP Paribas što je izazvalo sumnji i kod drugih banaka koji su počeli gledati kvalitetu tih ulaganja i vidjeli kako je to za otpis. Ako dođe do još većeg pada bitcoina on ne ugrožava sistemtski bankarski sustav jer banke nisu ulagale u kriptovalute”.









Što se tiče malih ulagača, objašnjava Novotny, oni će jednostavno morati pretrpjeti gubitke, kao što se događa i s gubicima na burzi.

Smirivanje tržišta

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat prošlog tjedna je najavio novi krug prijava za subvencionirane stambene kredite, za što se ove godine planira utrošiti 50 milijuna kuna. Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100 tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti, pri čemu rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina.

U isto vrijeme, istraživanje Davora Kunovca i Ivan Žilića iz 2020. je pokazalo kako su se cijene stanova u Hrvatskoj povećale u razdoblju oko uvođenja subvencije. U njihovom istraživanju se ističe kako je subvencioniranje stambenih kredita djelovalo kao prociklična mjera, koja je pridonijela postojećem trendu rasta cijena stanova u Hrvatskoj, te su subvencije utjecale na cijene nekretnina u područjima i regijama u kojima je tržište nekretnina najaktivnije.

“Od samog početka taj instrument nije dobro osmišljen. Kreirao je veliku potražnju u trenutku kada na strani ponude nije bilo dovoljno urbanistički izgrađenih prostora za izgradnju stanova. Sve to je onda dovela do ogromnog rasta cijena nekretnina, osobito u Zagrebu” objašnjava Novotny navodeći kako se opet radi o napuhivanju očekivanja.

“Vladinom politikom subvencioniranih kredita se stvara jedan balon čije je pretpostavka da će vječno trajati potražnja. Ti krediti na hrvatskom tržištu nekretnina nemaju nikakvog smisla. Umjesto da se radi na povećanju potražnje kao što je sada slučaj, Vlada bi trebala raditi na osiguranju ponude, što bi dovelo do smirivanja tržišta”, objašnjava Novotny.