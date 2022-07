UŠIĆARITE SI KOJI EURIĆ VIŠE! Mali trik velikog znalca: Evo kako profitirati na zamjeni kuna u novu valutu

Autor: Ivana Jurišić

Hrvatska je jučer, 9,5 godina nakon ulaska u Europsku uniju, dobila i posljednju formalnu potvrdu Vijeća ministara o uvođenju eura. Tako naša zemlja od 1. siječnja sljedeće godine postaje 20. članica eurozone. Zna se i službeni tečaj prema kojem će građani mijenjati kune u eure. On je 7,5345 kuna za euro, isti onaj po kojem je ušla u tečajni mehanizam ERMII u srpnju 2020.

Od rujna ćemo u trgovinama imati iskazane cijene u kunama i eurima, a nakon 1. siječnja, prvih dva tjedna ćemo moći kupovati u kunama i eurima, odnosno mi ćemo trgovcima davati kune, a oni će nama davati eure. Nakon dva tjedna to prestaje i kuna službeno odlazi u povijest, a euro postaje jedina službena hrvatska valuta. No, to ne znači da kune nećemo moći mijenjati i nakon prva dva tjedna.

Kune će se moći zamijeniti u bankama, Hrvatskoj pošti i Financijskoj agenciji za eure – po fiksnom, sada određenom tečaju i bez mjenjačke provizije u prvih pola godine, a u drugoj polovici godine mijenjat će se u bankama, uz naknadu. Nakon te prve godine, kune će se moći zamijeniti samo u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB).





Krajnji rok za zamjenu novčanica

Nakon što istekne prvih godinu dana od dana uvođenja eura, od 2024. godine, samo HNB će izravno za građane mijenjati kune u euro bez naknade. Krajnji rok tu ne postoji, što znači da ćete neku novčanicu koju nađete ispod madraca moći promijeniti i za 20 godina ako želite. S kovanicama to ipak nije tako pa će se u HNB-u moći mijenjati samo tri godine od uvođenje eura.

Zanimalo nas je treba li čekati možda do 1. siječnja kako bismo promijenili kune u eure ili bismo možda to mogli napraviti i prije 1. siječnja. Odgovor smo potražili kod financijskog vlogera i profesora matematike Tonija Miluna.

“Najvažnije je znati kako će prvih šest mjeseci nakon uvođenja eura građani kune moći mijenjati po tečaju konverzije 7,5345 kuna za euro i to bez ikakve naknade”, objašnjava Milun.

“Građanima će to biti najjednostavnije napraviti ako prije 1. siječnja novac polože u banku gdje će taj novac 1. siječnja biti automatski biti prebačen u eure. Postoji ipak mogućnost da se prođe i bolje od službenog tečaja i to prije 1. siječnja, a to je ako tečaj preko ljeta padne, kao što se znalo dogoditi i ranijih godina tijekom turističke sezone”, objašnjava matematičar.

“Oni koji žele uštedjeti na konverziji bi trebali pratiti prodajni tečaj u bankama i mjenjačnicama i ako on padne ispod 7,5345 kuna za euro kupiti odmah eure. U tom slučaju treba paziti da nema neke provizije i posebne naknade za mijenjanje jer bi nam se moglo dogoditi da prođemo gore nego nakon 1. siječnja”, zaključuje Milun.