Uočen novi trend kod hrvatskih umirovljenika: Čini se da je ovo budućnost koja sve čeka

Autor: M.D.

S dolaskom ljeta obično raste zaposlenost, ali i potražnja za radnicima. Na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje je evidentirano oko 80.000 nezaposlenih i nešto više od 21.000 slobodnih radnih mjesta što je najmanje u posljednjih četrdesetak godina, dok evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje govore o rekordnih 1,72 milijuna osiguranika, odnosno ljudi za koje se uplaćuju mirovinski doprinosi.

No, s obzirom na to da je u prvih pet mjeseci ove godine izdano 93.786 radnih dozvola, jasno je da radnika u Hrvatskoj nedostaje. Naročito se to odnosi na građevinski, ugostiteljski i trgovački sektor. Stoga poslodavci sve više posežu i za umirovljenicima. Prema podacima HZMO-a, u Hrvatskoj trenutno radi više od 31.000 umirovljenika, a na posebnom portalu za zapošljavanje oglašeno je više od 1150 oglasa.

Najviše se traže prodavači (više od 200 oglasa), čistači (130 oglasa) i čuvari (oko 70 oglasa). Među traženijim zanimanjima koje bi umirovljenici mogli raditi su i medicinski tehničari i njegovatelji, vozači teretnih vozila, kuhari i pomoćni radnici.

Stručnost i iskustvo

Osim sve većeg broja umirovljenika koji rade na pola radnog vremena, uz primanje punog iznosa mirovine, o rastućem trendu zapošljavanja umirovljenika govori i to da je zaposlenih umirovljenika oko 3000 više nego prije godinu dana, odnosno desetak tisuća više nego prije dvije godine.

Motivi za zapošljavanjem u poznim godinama su jasni – niske mirovine, nedostatne za život, ali i potreba za uključivanjem u društvo. Statistički gledano, razlog bi mogao biti i povećano korištenje prijevremenih mirovina. Naime, od početka ove godine, svaki deveti umirovljenik (njih 1104), otišao je u prijevremenu starosnu mirovinu. U istom razdoblju lani, u prijevremenu mirovinu su otišle 882 osobe. Treba reći da se brojni poslodavci odlučuju za umirovljenike zbog njihovih stručnih znanja, ali i nedostatka kulturološke i jezične barijere koja je prisutna kod stranih radnika, piše Poslovni.hr.

Tako više od 5000 umirovljenika radi u trgovini. Najviše je zaposlenih još u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima te u prerađivačkoj industriji. Dulji ostanak u svijetu rada potenciran je i zakonskim izmjenama. Tako je izmjenama mirovinskih zakona još prije nekoliko godina omogućeno primanje mirovine uz rad na pola radnog vremena, što se s daljnjim izmjenama proširilo na gotovo sve kategorije umirovljenika, a prošlogodišnjim je izmjenama Zakona o radu ukinuto pravo na otpremninu onima koji odlaze u mirovinu sa 65 ili manje godina. Poslodavcima i radnicima je, pak, prepušteno na dogovor koliko dugo bi trebali raditi nakon što navrše uvjete za umirovljenje.

Vaučeri i puno radno vrijeme

Udruženje stranih ulagača je u posljednjem izdanju svoje Bijele knjige preložilo čak i ukidanje socijalnih doprinosa i naknadnog obračuna mirovine za umirovljenike starije od 65 godina koji žele raditi. Smatraju da je sadašnje zakonsko rješenje uvjetovano strahom od istiskanja mlađih radnika. No, s obzirom na to da oni u određenoj mjeri odlaze raditi u inozemstvo, takva se bojazan čini beznačajnom.

Petar Lovrić, vlasnik agencije za zapošljavanje Kadus te dopredsjednik koordinacije udruga koje okupljaju takve agencije, smatra da bi u deficitarnim zanimanjima trebalo zakonski omogućiti i rad na puno radno vrijeme uz isplatu punog iznosa mirovine. Pita se zašto se test tržišta rada primjenjuje samo za strane radnike, ali ne i za umirovljenike. Time bi se, kaže, smanjio pritisak na uvoz radne snage.

U vrijeme opterećenja tržišta rada, poput vrhunca turističke sezone, trebalo bi, smatra on, vratiti sustav vaučera za povremene poslove. U Njemačkoj se, primjerice, razmatra kako dodijeliti porezni bonus umirovljenicima koji će raditi za plaću do određenog iznosa bez plaćanja poreza. Tamošnje vlasti računaju da bi to starije ljude moglo potaknuti na rad.