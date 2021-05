UNOSAN BIZNIS HRVATSKIH SPORTAŠA! Milijune zgrču izvan terena: Znate li čime se bave?

Autor: Iva Međugorac

Uzgoj fajferice, autohtone crne slavonske svinje biznis je to kojega pored nogometne karijere gradi hrvatski reprezentativac Domagoj Vida. U posao je ušao na prijedlog Dimitrija Simonovića, Luke Mandića i Ivana Plechingera, priznajući da tada ni sam nije bio svjestan što ga je snašlo. Poput brojnih drugih nogometaša i on je planirao voditi neki kafić, jer s poljoprivredom doticaja nije imao. Kada se poljoprivrede dotakao Vida je s prijateljima registrirao tvrtku Sin ravnice čiji je direktor Dimitrije Simonović. Osim toga, Vida je odnedavno vlasnik i član društva Marinada u Slatini koja se bavi preradom i konzerviranjem voća i povrća. Tvrtka je ovo koja ima preko 400 zaposlenih i koja posluje s milijunskim prihodim.

I Dejan Lovren uhvatio se u koštac s unosnim hotelskim biznisom. Nije to bilo kakav hotel. Riječ je o luksuznom zdanju sa četiri zvjezdice, u kojega je ovaj obrambeni igrač ulupao basnoslovnih tri milijuna eura. Hotel smješten u Novalji nosi naziv „Joel“, a raspolaže sa 11 jednosobnih apartmana. Tu su još i dva studio apartmana, te dva depandansa, ali i jedan deluxapartman. No, ono što odlikuje Lovrenov hotel, svakako je luksuz, jer kako stoji na internetskim stranicama „Joela“, apartmani su prilagođeni i najzahtjevnijim standardima udobnosti, pa tako, osim velikih prozora s pogledom na more, odišu elegancijom, te modernim namještajem. Osim ležajeva, toaleta i kupaonice, u 11 apartmana, od kojih se svaki prostire na 50 kvadrata, nalazi se i dizajnerska kuhinja, te velika terasa. Dva studio apartmana namjenjena su za smještaj dviju osoba, a uz središnji objekt smještena je depadansa s dva apartmana i tri sobe – ukupan kapacitet hotela je 56 osoba. Da je moderan dizajn za Lovrena bio nit vodilja, očigledno je pri prvom pogledu na hotel izvana, a u „Joelu“ su posebno ponosni na lokaciju, budući da je Novalja na Pagu, odlično prometno povezana s kopnom. Kakav bi to luksuzan hotel bio bez dobrog restorana. U ovom Lovrenovom, posjetitelji mogu uživati u domaćim, lokalnim specijalitetima, a dakako, cijelu priču zaokružuju i skupocjena vina, te neizostavan izlaz na terasu s koje puca pogled na more.

Za one kojima nije do brčkanja u moru, Lovrenov hotel nudi i vanjski bazen, uz kojega je smješten i hotelski bar s koktel majstorima koji posjetiteljima duboka džepa stoje na raspolaganju. Zanimljivo, atraktivno Lovrenovo zdanje vodi Varaždinac, Zlatko Štefan, a „Joel“ je svoja vrata posjetiteljima otvorio između utakmica finala Lige prvaka, u kojoj je Lovren igrao za Liverpool, te na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Kada sin igra, poslove u Novalji vode otac, Saša Lovren i njegova supruga Silva, no Dejan Lovren ništa ne prepušta slučaju, pa je od početka bio uključen u dizajn hotela i u njegovo daljnje poslovanje.

Za one s ‘dubljim’ džepom

Objekt je smješten dvjestotinjak metara od mora, od prizemlja do delux sobe odiše ekskluzivnošću, pa stoga niti ne čudi da su im je ciljana publika s dubljim džepom, koja je spremna odriješiti kesu i uživati u čarima hotela, ali i Jadrana. Inače, kada je o arhitektonskom dijelu riječ, iza hotela stoji studio Metrocubo, a samo zemljište koje po gradskim uredbama ne smije biti manje od 2000 metara četvornih, u tom dijelu Novalje stoji od 400 do 500 eura.

Drugim riječima, Lovren je iskeširao oko milijun eura samo za tri čestice terena koje je potom spojio u jednu, ali takvo investiranje ne čudi, jer hrvatski nogometaš je već u više navrata jasno davao do znanja kako se samo od nogometa ne može živjeti cijeloga života. Upravo zato, osim hoteljerstva na Pagu, novac zarađen na nogometnim terenima investirao je u pokretanje modnog brenda Ressel Brown.

Radilo se u projektu u kojem je Lovren surađivao s prijateljem i vjenčanim kumom, Lovrom Krčarom, ali ta avantura neslavno je okončana. Brend je tri godine od pokretanja ugašen, dok je tvrtka Lodelo završila u stečaju. Inače, Lovren svoj hotel „Joel“ reklamira i na društvenim mrežama, te se promaknuo i u vlastitog menadžera…

Osim Lovrena, u Novalji hotel posjeduje i Ivan Rakitić. Riječ je o investiciji iza koje formalno stoji njegov ujak, Franko Papić, direktor istoimene tvrtke Kaneo. Hotel također ima četiri zvjezdice, ali i 80 soba, te uključuje vrt, bar i terasu za sunčanje s bazenom. Osim toga, hotel također obuhvaća restoran, a gostima se nudi i opuštanje u sauni. Prema opisu sa stranica koje se bave iznajmljivanjem soba, Kaneo je smješten na samoj plaži, a posjetiteljima je taj obiteljski i poslovni hotel vrata otvorio ove godine. Kako bi opravdali status poslovnog hotela, u Kaneo su uklopili i salu za kongrese sa 24 sjedala koja je i tehnički opremljena.

Inače, Rakitićev ujak Papić u hotel je, prema vlastitom priznanju, uložio svu ušteđevinu, a osim toga je hrvatski reprezentativac, s kumom Markom Bralićem, u Vinkovcima osnovao tvrtku „Raketa“ d.o.o., koja se prema sudskom registru bavi trgovinom, zastupanjem stranih tvrtki, prijevozom i prekrcajem tereta, iznajmljivanjem automobila, te drugim djelatnostima, a osnovana je temeljnim kapitalom od 20 tisuća kuna. Znatno ranije poduzetničkim je vodama zaplivao Dario Šimić koji je početkom 2000-tih ušao u biznis s vodom u kojega je uključio cijelu obitelj. Osnovali su tvrtku Živa voda, a Šimić je jedne prigode priznao kako je sve što je u nogometu zaradio uložio u proizvodnju vode i kave te u Vivas barove. Šimići danas imaju oko 200 zaposlenika, a tvrtka uspješno i stabilno posluje.