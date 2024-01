Umirovljenike čeka iznenađenje: Evo što su dobili 2023., a pogledajte i što se tek sprema

Autor: Milan Dalmacija

S obzirom na to da čine gotovo trećinu hrvatske populacije, a i odano su biračko tijelo, država je tijekom 2023. godine umirovljenicima omogućila još veće mirovine, a bila je široke ruke i u propisivanju novih zakonskih prava i mjera. Prema najavama isto bi se moglo dogoditi i u izbornoj 2024. godini.

Tijekom godine na izmaku više od 1,2 milijuna umirovljenika je dobilo više mirovine. Ove su godine, ponajviše zbog inflacije, mirovine podosta rasle. Siječanjsko usklađivanje donijelo je mirovine veće za 5,37, a srpanjsko za rekordnih 8,42 posto. Osim toga, zakonskim izmjenama su za dodatnih tri posto povećane najniže mirovine.

No, najveće su se promjene dogodile kod obiteljskih mirovina. Osim, što su one uvećane za 10 posto, odnosno sa 70 na 77 posto mirovine preminulog bračnog ili izvanbračnog partnera, po prvi put je udovicama i udovcima omogućeno da mogu birati koju će mirovinu primati. Odabir uključuje primanje obiteljske mirovine u punom iznosu ili nastavak primanja vlastite mirovine uz dodatak od 27 posto obiteljske.

Povrat oduzetog dijela mirovina

Umirovljenima po posebnim propisima, ponajprije hrvatskim braniteljima koji su prije 13 godina imali više od 3500 kuna (464,53 eura) mirovine, vraćeno je 10 posto oduzeto mjerama štednje tadašnje premijerke Jadranke Kosor. Prvih pet posto vraćeno je u mirovinama za srpanj, dok će preostalih pet posto biti isplaćeno početkom 2024. godine, s mirovinama za prosinac.

Tijekom ove godine isplaćena su i tri jednokratna dodatka na umirovljenike. U proljeće i jesen oni su obuhvatili 700.000 umirovljenika s iznosima od 60 do 160 eura, dok je božićno-novogodišnji dodatak isplaćen ovih dana te obuhvaća 830.000 umirovljenika, ali s iznosima od 50 do 160 eura. Po prvi puta su ove godine pravo na isplatu dobili hrvatski umirovljenici koji primaju samo inozemne mirovine te oni koji rade na pola radnog vremena uz mirovinu.

Od socijalnih mjera svakako vrijedi izdvojiti ukidanje zabilježbe države na nekretnine primatelja socijalne pomoći, ali i izgradnju 18 centara za starije osobe diljem Hrvatske, koji će povećati smještajne kapacitete za 1800 kreveta.

Intenzivne promjene u 2024.

U 2024. godini promjene će za umirovljenike biti još intenzivnije. Kao i za sve građane, umirovljenicima će se podići osobni odbitak za porez na dohodak. Od 1. siječnja on će iznositi 560 eura, što znači da umirovljenici s manjim iznosom neće morati plaćati porez. Najavljeno je i podizanje nacionalne naknade za starije osobe na 150 eura. Riječ je o naknadi za osobe starije od 65 godina koje nisu ostvarile uvjete za mirovinu. Uvjeti za dobivanje te naknade bit će drastično olakšani pa će ona biti pristupačnija većem broju građana.

Postoji mogućnost da sljedeće godine umirovljenici umjesto dosadašnjih jednokratnih dodataka dobiju 13. mirovinu, koja bi, prema najavama, trebala iznositi pet eura po godini staža, a uz to Vlada je umirovljeničkim udrugama obećala i promjenu formule usklađivanja, koja bi ovisno o rastu plaća ili inflacije, mogla utjecati i na dodatni rast mirovina. Ona bi umjesto dosadašnjeg omjera 70:30 u korist većeg indeksa faktora rasta plaća ili inflacije, u nekom trenutku trebala biti određivana po omjeru 85:15.









Uz to, mijenja se i dobna granica za umirovljenje žena. Umjesto sadašnje 63 godine i tri mjeseca, žene će od 1. siječnja moći otići u redovnu starosnu mirovinu sa 63 i pol godine, pod uvjetom da imaju najmanje 15 godina staža. Za prijevremeno umirovljenje se također diže dobna granica i to na 58 godina i šest mjeseci uz uvjet od 33 i pol godine staža. Zaposlenim ženama i dalje ostaje mogućnost da ostanu zaposlene do 65. godine ili kasnije, na pola radnog vremena i uz mirovinu.

U planu je i davanje godine dana staža po rođenom ili usvojenom djetetu svakoj umirovljenici. No, umirovljeničke udruge traže da se to primjenjuje za sve, a ne samo za umirovljene nakon 1. siječnja 2019. godine. Stoga je još neizvjesno na koji bi se način ova mjera mogla realizirati.

Povećane mirovine iz fondova

Promijenjena su i četiri zakona koja se odnose na drugi i treći mirovinski stup. Smanjenjem ili ukidanjem naknada unutar mirovinskih fondova, povećanjem dodatka na mirovine iz drugog stupa, mogućnošću promjene kategorija privatnog mirovinskog osiguranja u bilo kojem trenutku mirovine iz drugog stupa bi u prosjeku trebale biti veće za 6,75 posto. Uz to, povlačenjem 20 umjesto dosadašnjih 15 posto kapitaliziranih sredstava odjednom, kratkoročno će se olakšati financijska situacija građanima koji ulaze u mirovinu. Sve to na snagu stupa s prvim danom 2024. godine

Unatoč negodovanju javnosti, prošla je i odredba u Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima, prema kojima oni trebaju ulagati do pet posto svoje neto imovine u alternativni investicijski fond za koji će ulog pokriti država jamstvom, odnosno novcem iz državnog proračuna. Panika je nastala zbog toga jer mnogi smatraju kako je time ugrožena mirovinska štednja trenutnih zaposlenika, odnosno budućih umirovljenika, no iz Vlade uvjeravaju da će ova mogućnost biti aktivirana samo ako država odluči dati jamstvo za takvo ulaganje.

Ukinuta alimentacija za bake i djedove

Od ostalih promjena vrijedi izdvojiti ukidanje zakonske obveze da bake i djedovi plaćaju alimentaciju za svoje unuke. Uz to, uvodi se i inkluzivni dodatak na osobnu invalidninu koji iznosi od 138 do 720 eura, ovisno o kategoriji tjelesnog oštećenja. Umirovljeni će hrvatski branitelji izmjenama zakona imati pravo na zapošljavanje pod jednakim uvjetima kao i ostali umirovljenici, a udovice će dobiti pravo izbora mirovine koju žele primati (obiteljska ili vlastita plus 27 posto obiteljske).

Od Nove godine premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja neće morati plaćati građani, pa tako i umirovljenici koji ostvaruju mjesečne prihode po članu kućanstva do 379,49 eura, odnosno 475,12 eura za samca. Dosad je cenzus bio 331,81 eura prihoda po članu kućanstva, odnosno 415,42 eura za samca.

Najveća će novost ipak biti besplatan prijevoz vlakom za sve umirovljenike. Tijekom cijele godine umirovljenici i sve osobe starije od 65 godina moći će neograničeno koristiti sve putničke linije u željezničkom prometu. No, prije toga trebaju nabaviti pametnu karticu HŽ Putničkog prijevoza i kupiti profil po cijeni od 2,65 eura.