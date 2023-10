Umirovljenicima odlučili dati božićnice: Evo tko će moći dobiti od 40 do 95 eura

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Iako nas od Božića dijeli malo manje od dva i pol mjeseca, Gradovi Samobor, Kutina i Omiš već su najavili božićnice za svoje stanovnike.

Grad Samobor je pripremio božićnice za umirovljenike, osobe s invaliditetom, nezaposlene osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje, nezaposlene hrvatske branitelje i korisnike nacionalne naknade za starije osobe s primanjima koja ne prelaze 320 eura (2411,04 kuna). Ovisno o primanjima, božićnice se kreću od 45 eura do 85 eura. Rok za predaju zahtjeva je do 30. listopada.





Umak prošle godine bio rekorder

U Kutini će umirovljenici s mirovinom do 332 eura ostvariti pravo na božićnicu, koja varira od 40 do 55 eura, ovisno o visini mirovine. Zahtjevi se mogu podnositi od 16. listopada do 15. studenoga.

U Omišu, umirovljenici s mjesečnom mirovinom do 140 eura mogu očekivati božićnicu od 95 eura, dok oni s mirovinom u rasponu od 140,01 do 270 eura dobivaju 60 eura, a umirovljenici s mirovinom od 270,01 do 400 eura dobivaju 40 eura božićnice. Zahtjevi se primaju do 30. studenoga.

Očekuje se da će i drugi gradovi i općine u narednim danima i tjednima najaviti svoje božićnice za stanovnike. Lani je stotinjak općina i gradova dijelilo božićnice, a Umag je bio rekorder s najvišom božićnicom od 4.000 kuna.