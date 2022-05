UMIROVLJENICI ZBUNJENI: Pitaju se gdje je nestao energetski dodatak. Iz HZMO-a imaju odgovor

Autor: Dnevno.hr

Još tamo u veljači Vlada je predstavljajući mjere za ublažavanje inflacije, objavila kako će umirovljenici dobiti tzv. “energetski dodatak” kako bi lakše izdržali udar na džep koji ih je dočekao 1. travnja. Naime, od tada su plin i struja poskupjeli skoro 10 posto, a kako su upravo umirovljenici najranjivija skupina u našem društvu, njima je to poskupljenje najteže palo.

Vlada im je, ovisno o visini mirovine, namijenila dodatak u iznosu od 400 do 1.200 kuna. Tako će umirovljenici koji mjesečno primaju do 1.500 kuna dobiti najviši dodatak, od 1.200 kuna. Oni koji primaju mirovinu između 1.500 i 2.000 kuna primit će 900 kuna naknade, oni s mirovinom od 2.000 do 3.000 kuna primit će 600 kuna naknade, a oni s mirovinom od 3.000 do 4.000 kuna, primiti će 400 kuna jednokratne pomoći. Svi oni koji mjesečno dobiju više od 4.000 kuna neće dobiti dodatak.

Kako su cijene energenata već otišle gore, mnogi se umirovljenici pitaju gdje je i kada će doći njihov energetski dodatak. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) je u odgovoru na pitanje koje su im postavili novinari Zagreb.info objavio kako je će se korisnicima hrvatske mirovine energetski dodatak isplatiti najkasnije u svibnju 2022.





Iz HZMO-a upozoravaju kako korisnici hrvatske mirovine s inozemnim elementom, kao i korisnici kojima su postupci ostvarivanja prava na mirovinu u tijeku jednokratno novčano primanje dobiti najkasnije u srpnju 2022.

Također podsjećaju da korisnici s inozemnim elementom moraju HZMO-u dostaviti dokaz o visini inozemne mirovine putem online obrasca ili popunjavanjem Tiskanice za dostavu podataka o visini inozemne mirovine do 30. lipnja 2022. Tiskanica se može predati osobno.