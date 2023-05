UMIROVLJENICI U ŠOKU NAKON NAJNOVIJEG POSKUPLJENJA! Plaćati će i 100 eura mjesečno više: ‘I nije samo to poskupilo’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Umirovljenici, koji su i do sada bili najugroženija skupina u Hrvatskoj, sada se suočavaju s još jednim udarom na džep. Naime, štićenici domova za starije i nemoćne u Splitu su netom pred produženi vikend na oglasnoj ploči dobili obavijest o poskupljenju.

Prema obavijesti, umirovljenici smješteni u subvencionirane domove od 1. svibnja smještaj će plaćati u prosjeku 100 eura više, piše HRT.

To nisu jedina poskupljenja koja čekaju umirovljenike.





“Morati ćemo sada plaćati 15 eura mjesečno za klimu. To nikad do sad nije bilo. Tko ima frižder, morati će platiti 15 eura mjesečno. Te dvije stavke su 30 eura mjesečno. To vam je godišnje 360 eura”, rekao je jedan od korisnika.

Cijena s povećanjima niža od prosjeka

Ravnatelj Doma za starije i nemoćne Split Ivan Škaričić je potvrdio kako do sada to nisu naplaćivali, ali i rekao kako je to bio njihov dar korisnicima.

“Svi drugi domovi u Hrvatskoj ili gotovo svi koji su u vlasništvu županija i gradova ili ministarstva naplaćuju. To je trebalo uvest davno prije”, kazao Škaričić.

Na pitanje je li umirovljenike o poskupljenju trebalo obavjestiti malo ranije, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban odgovara kako je cijena njihovih domova i s povećanjima niža od prosjeka.

“Ono što je bit ovog svega da je cijena u našim domovima sada s ovim povećanjima manja u prosjeku, u odnosu na kategorije, manja od 500 eura, a da štićenici naših domova koji su u sustavu Centra za socijalnu skrb nije povećana cijena ni za jednu lipu”, kazao je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.