Umirovljenici spasili berbu unosne bobice, priznali i koliko su zaradili: ‘Zadovoljna sam’

Autor: I.G.

Berba borovnica, uključujući one ekološke, privodi se kraju u Požeško-slavonskoj županiji, a ovogodišnji urod pokazuje se rekordnim. Unatoč žarkim ljetnim vrućinama, u općini Velika ove godine ubrano je više od 30 tona borovnica, što je značajan porast u odnosu na prošlogodišnjih 17 tona.

Nedostatak radne snage u poljoprivredi postao je kroničan problem, no berbu su ove godine spasili umirovljenici, koji su činili većinu berača. Visoke temperature i nemilosrdne vrućine dodatno su otežavale rad beračima na plantaži.

“Prije pet smo bili u nasadu, u pet se kretalo pa do pola jedanaest, do marende i to je bilo donekle izdržljivo. Poslije je bilo strašno, beračima baš opterećenje”, rekla je Ankica Lončarević iz Radovanca.

‘Ovdje zaradim 700 ili 800 eura’

Posao se privodi kraju nakon napornih i svakodnevnih berbi na ovoj velikoj plantaži. Obilje sunca ove godine rezultiralo je dvostruko većim urodom od prošlogodišnjeg, omogućujući beračima dobru zaradu. Nada Galić, iskusna beračica, izrazila je svoje zadovoljstvo.

“A naravno i budžet se u kući mijenja odmah. Ako mi je mirovina 350 eura, a ovdje zaradim 700 ili 800, ja sam stvarno jako zadovoljna”, naglašava Nada.

Nedostatak radne snage u poljoprivredi se osjeća posvuda, ne samo u berbi borovnica. Dario Ivković, voditelj plantaže borovnica u Velikoj, istaknuo je kako će možda biti potrebno uvesti stranu radnu snagu sljedeće godine.

‘Svugdje u poljoprivredi se osjeti nedostatak radne snage’

“Na žalost taj se nedostatak radne snage osjeti ne samo kod nas u borovnici, već svugdje, u svim granama poljoprivrede. Vjerujem da ćemo na godinu morati uvesti stranu radnu snagu, rekao je Dario Ivković, voditelj plantaže borovnica, Velika.

Ove godine je i potražnja za domaćom borovnicom bila rekordna. Nije ju poremetio ni uvoz iz Srbije, Poljske. Sve što je ubrano, odmah je prodano i to s dobrom otkupnom cijenom. Od 6 eura za kilogram. Unatoč poskupljenju repromaterijala, zarada je sigurna, javlja HRT.









Uzgoj borovnica može biti izazovan

Inače, borovnice su omiljene među ljudima zbog svoje slatke, osvježavajuće arome i sočnosti. Osim što su ukusne, borovnice su i izuzetno zdrave jer su bogate antioksidansima, vitaminima i mineralima. One su posebno poznate po visokom udjelu vitamina C i K, te vlaknima, koji podržavaju zdravlje probavnog sustava. Antioksidansi u borovnicama povezani su s brojnim zdravstvenim koristima, uključujući smanjenje upala, poboljšanje kognitivnih funkcija i zaštitu srca.

Svojom kombinacijom okusa i zdravstvenih prednosti, borovnice su postale popularan izbor za sve koji traže hranjivu i ukusnu poslasticu. Uzgoj borovnica može biti izazovan, ali s pravilnom njegom i uvjetima, moguće je postići uspješan uzgoj. Borovnice zahtijevaju određene uvjete kako bi dobro napredovale, uključujući kiselu i dobro dreniranu zemlju te odgovarajuću razinu vlage i sunčeve svjetlosti.

Također, važno je odabrati sortu borovnice koja je prilagođena klimatskim uvjetima vašeg područja. Pravilno zalijevanje, gnojidba i kontrola štetočina također su ključni faktori za uspješan uzgoj borovnica. Iako može biti izazovan, uz dobru pripremu i brigu, uzgoj borovnica može biti izuzetno zadovoljavajući i profitabilan. S obzirom na situaciju u Hrvatskoj, posao s borovnicama može se dobro isplatiti.