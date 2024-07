Umirovljenici Jasni Hrvatska napravila veliku nepravdu: ‘Dali su, a onda to i uzmu’

Autor: M.D.

Brojni umirovljenici u Hrvatskoj jedva preživljavaju zbog niskih mirovina. No, one postaju puno manje kad prijeđu iznos od 560 eura. Toliko, naime, iznosi osobni odbitak pri obračunu poreza na dohodak. To znači da se svi prihodi manji od tog iznosa neće oporezivati. Isto vrijedi i za mirovine.

Prosječna je mirovina u lipnju, ako izuzmemo povlaštene kategorije i inozemne umirovljenike iznosila 535,34 eura. Oni koji mogu reći da primaju iznadprosječnu mirovinu su u problemu, jer zbog oporezivanja brzo padaju ispod prosjeka. To se dogodilo i umirovljenici Jasni iz Splita, koja je ogorčena na takvo postupanje države.

Na njezinu su adresu stigla dva porezna rješenja. Za ovu godinu državi mora uplatiti 85 eura poreza, a za prošlu čak 101 euro. Otkriva kako prima 455 eura hrvatske i 170 eura inozemne mirovine. Zbog 65 eura više od osobnog odbitka, mora platiti 2,5 puta više.

Dobila pomoć, pa je izgubila

Ističe da je od Vlade dvaput dobila jednokratnu pomoć od 60 eura. Sad će im to vratiti kroz porez te nadodati iznos još jedne jednokratne pomoći. Njen porezni “dug” sad iznosi oko trećinu njene mirovine.

“Toliko sam ponosna na našu Vladu da ne mogu odoljeti da to s nekim ne podijelim. Ponosna sam na efikasnost i brzinu odluke kojom su izglasali podizanje plaća Vladi, Saboru i ministarstvima. Svaka čast, tako se to radi. Ponosna sam na činjenicu da nisu više zadnji u EU po primanjima, što sva primanja, kao i ostale parametre standarda, usklađuju s EU. Ponosna sam i na povremene dodatke koje daju nama umirovljenicima, ove od kojih sam već dva puta dobila po 60 eura. Sad će i sedam posto usklađivanja, a ne povećanja, kako svi to zovu. Je da je inflacija to odavno pojela, ali eto, bolje išta nego ništa. Dali su, a onda to i uzmu. Kako? Kroz porez na mirovinu. Stvarno pucam od ponosa i pozdravljam Vladu, Sabor i sve umirovljeničke udruge i saveze. Ugodan im odmor svima”, poručila je umirovljenica Jasna za portal Mirovina.hr.

Po prvi put se susreće s ovakvim poreznim pritiskom. Naime, prije tri godine je čak dobila povrat poreza od osam eura. I pretprošle je godine morala platiti porez, ali u iznosu od 19,29 eura. Sad joj je odjednom na naplatu stiglo 186 eura.

Plaća 80 eura više

“Sada ću pregledati sva mirovinska primanja, jer ne mogu vjerovati da mi je toliko porasla mirovina da plaćam 80 eura više, a i prag odbitaka se podigao. Vidjet ću što će iz toga proizaći na kraju, ali previše sam ljuta da im dam i jedan euro više nego što treba”, zaključila je.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, oko 364.000 umirovljenika plaća porez na mirovinu. S obzirom na rast plaća, ali i mirovina, sve je više poreznih obveznika među starijom populacijom. Ako se obistine ranije najave o sedam-postotnom usklađivanju mirovina, bit će ih još i više.

Osim visine primanja, iznos poreza ovisi o poreznoj stopi u jedinici lokalne samouprave. Umirovljenici plaćaju 50 posto niže stope poreza na dohodak, a koju su gradovi i općine mogli sami utvrditi u iznosu od 15 do 23,5 posto ukupnih godišnjih prihoda.